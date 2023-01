12 ezer embert rúg ki a Google

A munkavállalók közel 6 százalékától válnak meg a gazdasági helyzetre hivatkozva.

A Google anyavállalata, az Alphabet a január 20-án jelentette be, hogy 12 000 embert, a munkavállalóik közel hat százalékát bocsátják el – az érintettek már meg kapták az értesítést ezzel kapcsolatban. A hírről először a Bloomberg számolt be, majd nem sokkal később a vállalat vezérigazgatója, Sundar Pichai is közzétett egy blogbejegyzést a kirúgásokkal kapcsolatban.

A dolgozóknak is kiküldött szövegben az Alphabet első embere arról ír, hogy őszintén sajnálja, hogy meg kell tenniük a lépést, és felelősséget vállal a döntésekért, amik idáig vezettek. Pichai szerint a vállalat ugyan jelentősen növekedett az elmúlt években, és ennek megfelelően vettek fel új embereket, de azt még egy másik gazdasági környezetben tették, mint a mostani. Ezt alátámasztja a Bloomberg cikke, ami szerint a Google profitja 2022 negyedik negyedévében jelentős, 27 százalékos csökkenést mutatott 2021 hasonló időszakához képest.