Hatalmasat lépett előre a Panasonic új csúcstévéje

Évek óta az okostévék számítanak a Las Vegas-i CES kütyüexpó egyik legerősebb tematikájának, hiszen a gyártók először a januári eseményen mutatják be a legújabb fejlesztéseiket és az adott évben piacra kerülő modelljeiket. 2023 sem hozott változást ebben a tekintetben, és akadt is néhány érdekes újdonság az évről-évre egyre több készüléket felvonultató felhozatalban: az LG például előállt az első vezeték nélkülinek nevezett okostévével, a Samsung pedig bemutatott egy olyan kijelzőt, ami a gyártó állítása szerint akár 2000 nit fényerőre is képes.

Nem tétlenkedett továbbá a Panasonic sem, hiszen a kiállításon leplezték le az idei abszolút csúcsmodelljüket, az MZ2000-re keresztelt, OLED paneles készüléket, aminek a különlegessége, hogy új, úgynevezett Micro Lens Array technológiával készült. Ennek lényege, hogy a kijelző speciális kialakítású mikrolencsékkel rendelkezik, amik képesek jelentősen növelni a fényerőt, a gyártó állítása szerint 150 százalékkal – ami a korábbi modelljeikhez mérve értendő. A cég pontos számot egyelőre nem kommunikált, de nem lehetetlen, hogy az MZ2000 megközelíti a fentebb említett, QD-OLED paneles Samsung S95C értékeit.

Újdonság továbbá, hogy a tévé megkapta a Panasonic saját fejlesztésű hűtési rendszerét, ami aktív szerepet vállal a megnövelt fényerő biztosításában. A megjelenítésért a gyártó HCX Pro AI processzora felel, és a cég állítása szerint a rendszer minden eddiginél jobb a HDR tartalmak életre keltésében, ami azért nem meglepő, hiszen igen furcsa lenne, ha az új technológiát használó panel és a különleges hűtés rosszabb minőséget biztosítana, mint a korábbi készülékek.

De mi is az a HDR? A HDR (high dynamic range) technológia lényege, hogy képes a 10 bites vagy 12 bites színtárolásra, ami 10 bit esetén több mint egymilliárd, míg 12 bitnél 68 milliárdnál is több szín megjelenítését teszi lehetővé. A kijelzőn ez a nem HDR tartalmaknál sokkal valóságosabb és színhűbb képvilágot, illetve sokkal részletgazdagabb megjelenítést eredményez – és ez kiemelten igaz a kép átlagnál sötétebb vagy világosabb részeire.

De komolyra fordítva a szót: a CES-en kiállított, videójátékokat megjelenítő okostévé tényleg lenyűgöző látványt nyújtott, és a magas dinamikatartományú tartalmak (filmek, sorozatok, játékok) tényleg profitálhatnak az átlag OLED kijelzőknél jelentősen nagyobb fényerőt produkáló kijelzőből.

Ha pedig már videójátékok: a Panasonic erre a területre is odafigyel, így nemcsak a 4K felbontás adott, de a 120 Hz-es képfrissítés és az alacsony válaszidő is, továbbá nem hiányoznak az olyan funkciók, mint a VRR, az AMD Freesync Premium és az Nvidia G-Sync.

A Panasonic MZ2000 három méretben, 77, 65 és 55 hüvelykes kivitelben kerül a piacra valamikor az év második felében, viszont a jelek szerint csak a két kisebbik modell kapja meg a nagyobb fényerőt biztosító, Micro Lens Array technológiával szerelt panelt. Árat a többi gyártóhoz hasonlóan a Panasonic sem közölt, jó eséllyel legalább nyárig várni kell majd arra, hogy kiderüljön, mennyiért lehet majd hazavinni a cég új csúcstévéjét.

