Rekordot dönt a Samsung eddigi legjobb tévéje

A CES kütyüexpón debütált QD-OLED paneles Samsung csúcstévé olyan fényerőre és képfrissítésre képes, ami eddig nem nagyon volt jellemző egyetlen okostévére sem.

Ahogy az már évek óta megszokott, a Samsung idén is a Las Vegasban zajló CES kütyüexpón mutatta be a legújabb okostévéit, köztük az egyik csúcsmodellt, az 55, 65 és 77 hüvelykes méretben érkező S95C-t, ami megkapta a tavaly debütált kvantumpontos OLED (QD-OLED) panel legújabb verzióját. A tévépiacon egyelőre a Samsung az egyetlen olyan cég, ami ilyen képernyőt állít elő, és a gyártó megdöntötte a saját rekordját, hiszen amennyiben lehet hinni a technikai specifikációknak, ez a készülék már 2000 nit fényerőre képes, ami páratlan eredmény.

A viszonylag újnak számító kvantumpontos panelek lényege, hogy egyesíti az OLED és kvantumpontos LED (azaz QLED) kijelzők legnagyobb előnyeit. Egyrészt adott a tökéletes fekete és a végtelen kontraszt, továbbá az egyenként vezérelhető organikus diódák az OLED oldalról, és emellé jön a QLED-nél megszokott jóval nagyobb fényerő és a sokkal élénkebb színvilág. Ezt fejlesztette tovább a Samsung az elmúlt egy évben: az OLED HyperEfficient EL anyagnak és a szoftveres optimalizációnak hála sikerült elérni a minden eddiginél nagyobb fényerőt, aminek főleg a nagy dinamikatartományú (HDR) tartalmak esetében van jelentős szerepe.

Az S95C modell ugyanakkor nemcsak ezen területet illetően fejlődött a tavalyi S95B variánshoz képest: a 4K felbontás mellé már 144 Hz-es képfrissítés dukál (ami az okostévék esetében szintén csúcsérték), továbbá a készülék megkapta az AMD-től a FreeSync Premium Pro tanúsítványt, ami annyit tesz, hogy a videójátékok minden korábbinál folyékonyabban jelennek meg ezen a kijelzőn. A CES kütyüexpón kiállított modell képminősége amúgy tényleg páratlan volt, de végső értékelést persze csak akkor mondanánk, ha már alaposan leteszteltük az okostévét.

Erre pár hónap múlva akár módunk is lehet, hiszen a Samsung újdonsága jó eséllyel idén nyáron Magyarországon is bekerül a boltok kínálatába. Érkezik továbbá az S90C sorozat is, ami szintén 55, 65 és 77 hüvelykes kivitelben lesz elérhető, olyan különbségekkel, hogy itt 30 százalékkal alacsonyabb fényerővel kell számolni, illetve ezeknél a modelleknél nem része a csomagnak a kábelhelyzetet könnyebbé tévő One Connect Box. Hogy az új QD-OLED okostévék pontosan mennyibe fognak kerülni, azt egyelőre nem árulta el a gyártó, de prémium modellekről lévén szó, az árcédula várhatóan egymillió forint felett lesz, a 77-es modellek esetében szinte biztosan.

