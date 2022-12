A titok az EGYEDÜLÁLLÓ teljesítményben és funkciókban rejlik

Az alapos, szisztematikus és autonóm tulajdonságok kombinációja még tökéletesebbé teszi az új Rowenta robotporszívót: technológiailag nagyon fejlett, szuperül felszerelt és nagy teljesítményű. A Rowenta X-Plorer S75s+ minden alkalommal tökéletesen gondoskodik otthona tisztaságáról az automatikus portalanításnak, az elektronikusan vezérelt felmosónak és az alkalmazáson keresztül történő személyre szabott takarításnak köszönhetően. Élvezze 21. századi otthonát tökéletesen kitakarítva, mindössze néhány kattintással!

A Rowenta X-Plorer S75s+ robotporszívó (RR85) új funkciója az Auto Empty, amely minden tisztítási művelet végén (mindössze 20 másodperc alatt) automatikusan kiüríti a port az Auto Empty állomáson található porzsákba, így akár 60 napig is gondtalanul dolgozhat, az összeporszívozott por pedig a tartályban gyűlik. A Hygiene+ zsák akár 4,5 literes kapacitásával nagy mennyiségű szennyeződést képes befogadni. A letisztult, felhasználóbarát alkalmazásban mindössze néhány kattintással pontosan és igényeink szerint tervezhető meg a takarítás. A porszívó mindent pontosan úgy végez el, ahogyan szeretnénk: No-go zónák állíthatók be, állandó térképek menthetők akár négy emeletre, vagy a felmosóvíz mennyisége vagy a szívóteljesítmény is szabályozható a helyiségnek megfelelően. Az alkalmazás nagyon intuitív, és kompatibilis a hangalapú asszisztensekkel is. Az X-Plorer S75s+ egy igazán nagy otthonban is képes megbirkózni a porral – rendkívül erős akkumulátor biztosítja, hogy a porszívó akár 120 percig is működjön egyetlen töltéssel, ami akár 150 négyzetméternyi területre is elegendő. Ha lemerülne, a robot feltölti magát, és ott folytatja, ahol abbahagyta.

A Rowenta X-Plorer S75s+ csúcstechnológiája rendkívül hatékony tisztítást biztosít, bárhol is legyen rá szükség. A porszívó a nagy pontosságú Smart Exploration 8.0 lézeres navigációt használja az intelligens és szisztematikus takarításhoz. A legalaposabb takarítás érdekében pedig egy 4 az 1-ben robotfunkciót: az oldalsó kefe gondoskodik a sarkokról és a nehezen elérhető helyekről, a középső kefe mélytisztítást végez a szőr és a szösz eltávolítására, a BLDC motor akár 2700 Pa szívóteljesítménnyel és az elektronikusan vezérelt Smart Aqua Power felmosórongy extra nagy víztartállyal biztosítja a felületek hatékony felmosását. A robot szőnyegeken automatikusan növeli a szívóteljesítményt, és akár 18 mm magas küszöbökkel is megbirkózik, ráadásul nagyon halkan működik, így még legmélyebb álmában sem zavar senkit. Az ajánlott ár 229 990 HUF.