Tech – hardverteszt Ez a gamer csúcsbillentyűzet elfér egy dohányzóasztalon

Az elsősorban adattárolási megoldásairól és memóriamoduljairól ismert amerikai Kingston egy ideje a játékosoknak készült perifériákban is otthonosan mozog. A Hyperx brand alatt kiadott termékei közül most egy kisméretű billentyűzetet próbáltunk ki, az Alloy Origins 65-öt, ami játékosoknak nagyon be fog jönni, de könyvelőknek aligha.

A kisméretű, kompakt billentyűzetek az utóbbi években törtek előre, hogy minél kisebb helyre zsúfolják mindazon funkciókat, amiket elvárunk egy prémium klaviatúrától. Az ígéret szerint ezek a perifériák több helyet hagynak az asztalon, valamint segítik a kézkoordinációt, elvégre a felhasználó kézfejei a szokásosnál közelebb helyezkednek el egymáshoz – ez főleg akkor jöhet jól, ha egyszerre kell használni az egeret és a billentyűzetet, méghozzá sebesen. Több olyan terület van, ahol ez előnyt jelent, például grafika, CAD-tervezés, vagy akár a videójáték. Utóbbi messze a legkönnyebben megfogható felhasználási kör, és ezzel lehet elérni a legtöbb vásárlót. Nem csoda, hogy az elmúltpár esztendő divatba hozta a kompakt klaviatúrákat, amik cirka hatvan-hetven gombbal, numerikus billentyűzet nélkül, a maguk meztelen valóságában igyekeznek elkápráztatni a gamereket. Naturalizmus ide-oda, azért ezek a billentyűzetek is rendre világítanak, mint a karácsonyfa. A többségük ráadásul mechanikus, ami szintén vonzó tulajdonság, már amennyiben az ember vehemensen csapkodja a WASD-t. Ezt a hullámot lovagolja meg a Hyperx Alloy-sorozata is, aminek az Origins 65-ös változatát volt szerencsénk kipróbálni. Kevés gomb, sok kompromisszum A cirka 55 ezer forint körül kapható billentyűzet ránézésre kimondottan látványos: hideg alumínium vázát széltől szélig befedik a puhán suhanó mechanikus billentyűk, olyan érzést keltve, mintha a gombok a semmiben lebegve várnák, hogy rájuk csapjunk. Ez a hatás csak fokozódik a ledes háttérvilágítás miatt, amit a Home, a Del, a Pg Up, valamint a Pg Dn gombokkal működés közben, valós időben is állítgathatunk (de persze van szoftveres opció is). A külalakot illetően nem lehet belekötni a Hyperx termékébe, ami viszont a funkcionalitást illeti, már akadnak bökkenők. Kezdjük a rossz hírrel: az Origins 65 kizárólag amerikai kiosztással került forgalomba Magyarországon, a gyártó képviselete szerint pedig nem is várható magyar nyelvű változat belőle. Ez sajnálatos – mégiscsak egy olyan piacról beszélünk, ahol a nyelvi sajátosságok annyira fontosak, hogy akár azon áll vagy bukik egy laptop sikere, hogy lesz-e magyar klaviatúrája vagy sem. Ugyanakkor meg kell hagyni, hogy nem a Hyperx az első cég, ami nem lokalizálja a termékeit a kisebb régiókban, mi több, a 67 gombos kivitel nehezíti a gyártó dolgát. Akárhogy is, aki lebegtetni szeretné a világító gamer gombjait a sötét man cave mélyén, kénytelen lesz megszokni, hogy az Alt + J az „í”, a Fn + Esc pedig a nulla – utóbbit megtalálni esetemben kínosan sok időbe telt. Jó érzés használni Nem mintha a kompakt kivitel angolul ne jelentene kihívást – ezt támasztja alá, hogy a gombok oldalára szépen felfestették az Fn funkciójukat, azaz „o”-t nyomva lehet elérni az Endet, „p”-t pöttyentve az Instertet és így tovább. Meg lehet szokni a dolgot, de ha valaki játék mellett sokat gépel, nem biztos, hogy ezzel a billentyűzettel jár a legjobban. Pedig nagyon jó érzés püfölni az Origins 65-öt: a gombok alatt a Hyperx saját, Red Switch névre keresztelt mechanikus kapcsolói bújnak meg, amik a hivatalos adatok szerint 1,8 mm-es mélységig utaznak a klaviatúra belsejében, ezt a túrát pedig 80 millió alkalommal teszik meg életük során. A felesleges technoblablát mellőzve elég annyit elmondani, hogy ezek impresszív adatok, de mit sem érnek, ha az ember nem „érzi”, mire képesek. Nos, jó hír, hogy ebben az esetben igenis „érezni” a dolgot. És ha már élettartam, mindenképpen dicséretes, hogy bár az Origins 65 vezetékes klaviatúra, a kábelt egy USB-C köti össze a billentyűzettel, azaz cserélhető, elkerülve az esetleges vezetéksérülésből adódó gondokat. Esetemben ez kimondottan előny, lévén egy kiscica nyírta ki a több mint tíz évig használt Speedlinkemet. A modularitás pedig nem ér véget itt, mert a billentyűzet gombjai is cserélhetők: a dobozban rögtön találunk egy türkiz, Hyperx-mintás Space-t és Escet – én ugyanakkor maradtam a sima fekete gomboknál, amik szerintem szebbek. 101 > 6x Mindent összevetve adott egy igencsak kellemes és jól kinéző klaviatúra, ami viszont a méretéből és az angol kiosztásából adódóan tényleg csak annak a rétegnek ajánlható, akiket mindezen hátrányok itthon sem zavarnak. A magam részéről hiányoltam a 101-esek terebélyességét, de ez nem a gyártó termékét, hanem annak már régóta létező kategóriáját illető észrevétel, ami rögtön rá is mutat a tényre, hogy ezek a kompakt klaviatúrák nem valók mindenkinek. Ugyanakkor tény: ha valaki nagy kezekkel él, illetve sokat gépel, akármekkora játékos legyen is, egy ekkora billentyűzettel nem biztos, hogy jól jár. Mindenképp próbáljunk ki egy hasonlót valahol, mielőtt levelet írunk a Jézuskának! Mert ha nem jön be, akkor feleslegesen fáradt szegény – de ha igen, akkor az Originst is szeretni fogjuk. Csak ne legyünk könyvelők!