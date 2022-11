Milliárdos károkat is okozhattak a pénzért árult hitelesítéssel visszaélő Twitter-trollok

Hatalmas a káosz a 400 milliós felhasználójú Twitteren, mióta a világ leggazdagabb embere megvásárolta. Elon Musk a staféta október végi átvétele után nemcsak a cég belső működését akasztotta meg a felsővezetés és az alkalmazottak felének elküldésével, de első nagy újításával, a pénzért osztogatott hitelesítő pipákkal is óriási kárt okozott. A trollok természetesen azonnal visszaéltek a lehetőséggel – először csak Musk nevében posztolgattak, majd jöttek a politikusok és a cégek. A fejetlenségben egy-egy kamuposzt akár dollármilliós vagy -milliárdos kárt is okozhatott a megviccelt vállalatoknak, így nem csoda, hogy a hirdetői bizalom szinte teljesen elszállt a Twitter mögül.

Hosszas huzavona után pár hete végül valóban megvette a Twittert a világ leggazdagabb embere, Elon Musk, és azóta áll a bál a közösségi oldal körül. A 44 milliárd dolláros (17 billió forintos) felvásárlást követően Musk rögtön elbocsátotta a Twitter alkalmazottainak több mint felét (négyezernél is több embert) – illetve a cég igazgatótanácsának és felső vezetésének tagjait is –, de a felhasználói fiókok hitelesítésének rendszerét is átalakították nagy kapkodva. Mint látni fogjuk, mindkettő súlyos következményekkel járt.

Mivel a Tesla-vezérnek a közösségi platform becsült értékénél jóval magasabb árat kellett fizetnie, a milliárdos sokáig próbált visszatáncolni az üzlettől. De a Twitter korábbi tulajdonosaival kötött szerződések értelmében már október végén bíróság elé kellett volna állnia Musknak, ha addig nem fejeződött volna be a tranzakció. Így aztán nem is fújta le a még év elején elindított bizniszt.

Azért szereztem meg a Twittert, mert a civilizáció jövője szempontjából fontos, hogy legyen egy közös digitális főtér, ahol egészséges módon, erőszak nélkül lehet vitatkozni a legkülönbözőbb nézetekről. (…) Ezért vettem meg a Twittert. Nem azért tettem, mert könnyű lenne. Nem azért tettem, hogy több pénzt keressek. Azért tettem, hogy megpróbáljak segíteni az emberiségen, amelyet szeretek

– fogalmazott a tranzakció után közzétett, főként az oldal hirdetőinek megnyugtatására írt bejegyzésében.

De a felvásárlás körüli hullámok azután sem csillapodtak, hogy a tranzakciót nyélbeütötték – sőt, nemcsak a közösségi oldalon szabadult el a pokol az új vezetés kétes döntései miatt, hanem a Twitter irodáiba is átvonult a vihar.

Vasárnap Twitter-csatát indított az új főnök ellen, aki hétfőn reggel kirúgta

A cégnél uralkodó feszült hangulatot talán a következő, online nyilvánosság előtt zajló cirkusz érzékelteti a legjobban. Musk a szólásszabadság védelmében felvásárolt közösségi oldalon egy – a Twitter lassúságát szakértők szerint nonszensz okokkal magyarázó – bejegyzése után összetűzésbe került a platform egyik veterán programozójával, Eric Frohnhoeferrel – akit végül egy tweetben rúgott ki, miután Frohnhoefer kioktatta, hogy hülyeségeket ír.

A kirúgása után a Forbesnak nyilatkozó Frohnhoefer szerint korábban a cég dolgozói nyitottabbak voltak, és úgy érezték, hogy megfogalmazhatják a kritikáikat, de már egyértelműen nem ez a helyzet.

Senki sem bízik már senkiben a vállalaton belül. (…) Hogyan tudsz működni? Az alkalmazottak nem bíznak az új vezetésben. A vezetőség nem bízik az alkalmazottakban. Mit gondolnak, hogyan akarnak bármit is elvégezni? Ezért van a termelés befagyasztása – nem lehet kódokat összevonni, nem lehet dolgokat bekapcsolni az alelnökök engedélye nélkül.

A pénzért osztogatott hitelesítés sokat ártott a Twitternek

A tulajdonosváltás ugyanakkor nemcsak a belső működésre volt negatív hatással, a kapkodva bevezetett számos újítás, főként a hitelesítési szabályok átírása a cégen kívül is problémákhoz vezetett. Az internetes trollok tevékenysége egyes esetekben szemmel látható kárt okozott a megviccelt nagyvállalatoknak.

Az előnytelen üzlet után Musk bejelentette, hogy az egyelőre csak néhány régióban elérhető, mindössze pár extra funkciót nyújtó Twitter Blue előfizetés ára havi nyolc dollárra (3120 forintért) nő, de cserébe elérhetővé teszi az előfizetők számára az eredetileg politikusok, sztárok és márkák fiókjainak hitelességét jelző kék pipát. Az új lehetőség korábban nem látott trollkodáshoz vezetett.

A Twitter jelenlegi urak és parasztok rendszere – hogy kinek van vagy nincs kék pipája – baromság. Hatalmat a népnek! Kék 8 dollár/hóért.

– jelentette be az újítást Musk, akit aztán elsőként pécéztek ki maguknak az internetes trollok. Az USA-ban tartott félidei választások árnyékában zajló események során nemcsak egyszerű felhasználók kezdtek el Muskot parodizáló tweeteket posztolni az ő profilképével és felhasználónevével, hanem ismert komikusok is. Például Kathy Griffin vagy Sarah Silverman, akik a republikánusok mellé beálló milliárdos nevében a demokratákra való szavazásra buzdították a követőiket.

Ezt követően mindkettejük fiókját korlátozták a felhasználásai feltételek megsértése miatt, miközben Musk korábban arról tweetelt, hogy a komédia védelmében vásárolta fel a közel 400 millió felhasználóval rendelkező közösségi oldalt.

A hitelesítést vásárló vicces kedvű felhasználók aztán elkezdtek politikusok és nagyvállalatok nevében posztolni. A Forbes gyűjtése alapján egy troll például az arizonai republikánus kormányzójelölt, Kari Lake nevében gratulált demokrata ellenfelének, Katie Hobbsnak. A bejegyzést csak fél nap után törölték a moderátorok, miközben a Hobbs győzelmével véget érő voksolás szavazatait ekkor még bőven számolták. De közben megjelentek olyan fiókok is, melyek George W. Bush-t és Tony Blairt imitálva nosztalgiázós hangulatban posztoltak az iraki háborúról.

A választások alatt a Washington Post újságírója is pár perc alatt regisztrált egy kék pipával ellátott fiókot, mellyel a massachusettsi demokrata szenátor, Edward J. Markey személyazonosságával akart visszaélni – a politikus beleegyezésével. Markey ezt követően fel is szólította Muskot, hogy kezdjenek valamit a helyzettel. A szenátor nyilvános kritikája után még aznap meg is szüntették a röpke életű újítást, ami egyes nagyvállalatoknak nemcsak píár szempontból volt kellemetlen, de konkrét anyagi veszteséget is jelenthetett.

Super Mario középső ujjától a Lockheed Martin részvényeiig

Nézzük először az ártalmatlannak tűnő kamuposztokat: az egyik trollkodó felhasználó például a Pepsi nevében a Coca-Cola mellett tette le a voksát, egy, az amerikai Nintendo nevével visszaélő troll pedig egy középső ujját bemutató Super Marióval üzent az internet népének. Emellett akadt olyan troll is, aki a jelenleg a Los Angeles Lakers kosárlabdacsapatát erősítő LeBron James nevében arra kérte a csapatát, hogy cseréljék el.

Can’t imagine why all the advertisers are pulling out of Twitter lmao pic.twitter.com/pg55WXkxhS — Jason Schreier (@jasonschreier) November 9, 2022

De az ártalmatlan poénok mellett akadtak olyan bejegyzések is, melyek egyes sokat kritizált vállalatok és szervezetek vitatott tevékenységét állították pellengérre:

Egy magát a British Petrol (BP) nevű olajvállalatnak kiadó kamuprofil például azt írta ki: „Az, hogy megöltük a bolygót, még nem jelenti azt, hogy ne hiányozhatna.”

Egy másik troll az American Israel Public Affairs Committe nevű, Izrael érdekeit az Egyesült Államokban szolgálni kívánó lobbiszervezet nevében azt osztotta meg egy hitelesítő pipát szerző kamuprofillal, hogy a szervezet imádja az apartheidet.

Egy harmadik troll a Nestlé helyett posztolta azt, hogy: „Ellopjuk a vizeteket, aztán eladjuk nektek”.

Egy negyedik kamuprofil a Chiquita nevű banántermelőnek adta ki magát, és azt tweetelte: „1954 óta nem buktattunk meg kormányt” – utalva az USA által támogatott puccsra Guatemalában, az egyik legnagyobb banántermelő országban.

Egy ötödik pedig a Tesla nevében azt osztotta meg: „Breaking: Egy második Tesla csapódott a World Trade Centerbe”.

Akadtak azonban olyan nagyvállalatok is, amik nem úszták meg ilyen olcsón a twitterezők trollkodását.

Az egyik, igazán nagy halra utazó troll ugyanis a világ egyik legnagyobb repülőgép- és fegyvergyártója, a Lockheed Martin nevében azt osztotta meg a követőivel, hogy

elkezdjük a Szaúd-Arábiának, Izraelnek és az Egyesült Államoknak történő valamennyi fegyvereladás leállítását, amíg az emberi jogok megsértésével kapcsolatos további vizsgálatokat nem folytatnak.

Ennek hatására a cég akkor 490 dollár (191 ezer forint) értékű részvényei öt százalékot zuhantak, ami akár milliós veszteséget is jelenthetett a fegyvergyártónak.

Egy másik kamuprofil az Eli Lilly & Co. nevű amerikai gyógyszergyártó nevében osztotta meg, hogy az inzulint – amit olcsó előállítása ellenére fiolánként 82 dollárért (32 ezer forintért) árulnak – ingyenessé teszik. A cég munkatársai hiába keresték rögtön a Twittert, a közösségi oldal részéről órákig nem reagáltak a panaszra, így a megtévesztő bejegyzés órákon át szabadon terjedt az éterben. A gyógyszergyártó később bocsánatot kért a kamutweetért, de a részvényeinek érteke az adott napon az addig 360 dollár (140 ezer forint) körüli értékről három százalékkal csökkent, ami szintén az átlagember számára nehezen felfogható anyagi veszteséget jelenthetett a cég számára.

Egyes elemzők szerint mindkét részvényzuhanás a trollok tweetjeinek tudható be, de ha a részvényromlás nem is függ össze a kamutweetek megjelenésével, az egészen biztos, hogy a Twitter dollármillióktól esik el a hirdetők megcsappanó bizalma miatt. A fentebb említett gyógyszergyártó cég például el is állt attól, hogy a platformon hirdessen a jövőben.