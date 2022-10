Versenyen csapott le egy megvadult cápa

Verseny közben támadt meg egy fiatal férfit Ausztrália partjai közelében egy cápa – írja az ABCNews. Az ország déli részén, Adelaide közelében rendezett versenyen a 19 éves Nat Drummondot társai mentették meg, de a ragadozó így is magával vitt egy darabot a férfi kajakjából.

A 70 fős, Seaclifftől Grange-ig tartó versenyen vasárnap délelőtt alakult ki a váratlan helyzet, amikor is a fiatal férfit kilökte az állat a surfskijéből. A becslések szerint 3 méter hosszú állat először a kajak elejét támadta meg, majd kitépett egy darabot az aljából. Craig Burton, a sportág dél-ausztráliai versenyigazgatója elmondta, a férfi társai gyorsan reagáltak az esetre, így Drummond sértetlenül megúszta az esetet.

Szerencsére a versenyzők közül sokan életmentőként is dolgoznak, így egy ilyen veszélyhelyzetben nem kétségbe esnek, hanem egyből a mentésen dolgoznak. Így sikerült visszaültetni Drummondot az eszközre, és kiúsztatni a partra.

A szakember szerint bár a cápaészlelések nem szokatlanok Adelaide közelében ebben az időszakban, ő még soha nem látott támadást verseny közben, pedig már 40 éve felügyel versenyeket. Hozzátette: vannak, akik láttak már cápát Seacliffnél, most pedig itt elég sekély a víz, apály is volt, és még zátonyok is vannak – talán ezek is közrejátszhattak a támadásban. A Surf Life Saving szervezet helikoptere kereste a cápát az eset után, de nem találta meg. A strandot azóta megtisztították a veszélytől, és az emberek visszatértek a vízbe.