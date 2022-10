Filléres szélerőmű adhat választ az energiaválságra

Időt és pénzt is megtakaríthatunk egy okosotthonnal

A szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem (NTU Singapore) tudósai olyan olcsó eszközt fejlesztettek ki, amely a szélből, de akár egy gyenge szellőből származó energiát is képes hasznosítani és elektromosságként tárolni. A wind harvester (magyarul szélkombájn) elnevezésű szerkezet a használaton kívüli villamos energiát egy akkumulátorba vezeti, amely eltárolja azt, így szélcsendben is képes eszközöket működtetni – írja a TecXplore.

A szélkombájn mindössze 2 m/s sebességű szélnek kitéve három voltos feszültséget képes előállítani, és akár 290 mikrowatt elektromos teljesítmény termelésére is alkalmas. A tudósok szerint találmányuk kiválthatja azon akkumulátorokat, amelyeket jelenleg a LED lámpák működtetéséhez.

A mindössze 15 x 20 centiméteres eszköz könnyedén felszerelhető akár épületek oldalára is, így városi körülmények között is képes becsatornázni a szélenergiát.

A kutatás eredményeit a Mechanical Systems and Signal Processing című folyóiratban publikálták a múlt hónapban. Yang Yaowen professzor, a projekt vezetője elmondta, céljuk, hogy csökkentsék a kisebb érzékelők és elektronikus eszközök táplálását szolgáló energiagyűjtők hiányát. Hozzátette: az egyetemen kifejlesztett eszköz a kisebb lítium-ion akkumulátorok alternatívájaként is szolgálhat, mivel a szélerőmű önellátó, és csak időnkénti karbantartást igényel. További előnye, hogy nem használ nehézfémeket, amelyek nem megfelelő ártalmatlanítás esetén komoly problémákat okozhatnak.

Hogyan működik?

A készüléket úgy fejlesztették ki, hogy kevés költséggel és alacsony kopás mellett hatékonyan hasznosíthassa a szélenergiát. Teste szálas epoxiból, egy rendkívül tartós polimerből készült, a széllel kölcsönhatásba lépő fő rögzítőelemei pedig rézből, alumíniumfóliából és teflonból állnak. A szerkezet a széláramlás hatására rezegni kezd, majd a lemezek mozogni kezdnek. Emiatt a fólián töltés, majd elektromos áram keletkezik, amint azok az alumíniumfóliáról a rézfóliára áramlanak.

A laboratóriumi tesztek során az NTU által kifejlesztett kombájn 4 m/s szélsebesség mellett 40 LED-et tudott folyamatosan táplálni.

Emellett képes volt egy érzékelő eszközt is beindítani, és elegendő energiával ellátni ahhoz, hogy a helyiség hőmérsékletéről szóló információt vezeték nélkül elküldje egy mobiltelefonra. Ezzel bebizonyosodott, hogy a kombájn nemcsak arra jó, hogy áramot termeljen egy eszköz folyamatos működtetéséhez, hanem arra is, hogy többlet töltést tároljon. Az NTU csapata további kutatásokat fog végezni, hogy tovább javítsa eszközük energiatárolási funkcióit, valamint más anyagokkal is kísérleteznek a kimeneti teljesítmény növelése érdekében.