Felgyorsíthatja az öregedést a képernyőkből áradó kék fény

Muslicákon figyelték meg, hogy az elektromos eszközeinkből, képernyőkből származó kék fény hatására bekövetkező sejtkémiai változások szintén káros hatással lehetnek szervezetünkre, beleértve a felgyorsult öregedést – olvasható az EurekAlerten megjelent sajtóközleményben.

Korábbi kutatások is kimutatták már, hogy a túlzott képernyőhasználat összefüggésbe hozható az elhízással és pszichológiai problémákkal. Most egy új tanulmány friss aggályt azonosított: egy gyümölcslegyeken végzett kutatás azt sugallja, hogy alapvető sejtfunkcióinkat befolyásolhatja az elektromos eszközök által kibocsátott kék fény. A kutatók az eredményeiket a Frontiers in Aging című folyóiratban tették közzé.

„A mindennap használt eszközök, például tévék, laptopok és telefonok kék fényének túlzott expozíciója káros hatással lehet testünk sejtjeinek széles skálájára, a bőr- és zsírsejtektől az érzékszervi neuronokig” – mondta dr. Jadwiga Giebultowicz, az Oregon Állami Egyetem Integratív Biológiai Tanszékének professzora és a tanulmány vezető szerzője. „Mi vagyunk az elsők, akik kimutatták, hogy a kék fénynek kitett muslicákban a specifikus metabolitok – a sejtek megfelelő működéséhez elengedhetetlen vegyi anyagok – szintje megváltozik.”

A kutatás során kiderült, hogy a kék fénynek kitett muslicák szervezetében bekapcsolnak a stresszvédő gének, a sötétben tartott állatok pedig mérhetően tovább éltek.

A kékfény-expozíció jelentős eltéréseket okozott a muslicák sejtjeiben mért metabolitok szintjében. Különösen a metabolit-szukcinát szintje emelkedett, de a glutamát szintje csökkent.

„A szukcinát elengedhetetlen az egyes sejtek működéséhez és növekedéséhez szükséges üzemanyag előállításához” – mondta Giebultowicz. “A másik nyugtalanító felfedezés az volt, hogy a neuronok közötti kommunikációért felelős molekulák, például a glutamát, a kék fény hatására alacsonyabb szintre kerülnek.”

A kutatók által rögzített változások arra utalnak, hogy a sejtek szuboptimális szinten működnek, és ez okozhatja korai sejthalált, illetve magyarázza korábbi megállapításaikat, miszerint a kék fény felgyorsítja az öregedést.