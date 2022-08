Ilyen hangja van egy fekete lyuknak

Nem mindennapi videót osztott meg a NASA exobolygókkal foglalkozó csapata. A Twitteren közzétett videóban egy fekete lyuk hangját lehet meghallgatni, egy az emberi fül számára is értelmezhető tartományban – írja a Mashable.

A NASA közleménye szerint a tévhit, miszerint a világűrben nincsenek hangok, abból ered, hogy az űr vákuum, ami nem biztosít utat a hanghullámok terjedésének. A Perseus galaxishalmazban azonban annyi gáz van, hogy az ott lévő fekete lyukból tényleges hangokat tudtak kinyerni a tudósok.

Természetesen a hangokat fel kellett erősíteni, ugyanis ezek olyan mély tartományban vannak, amelyet az emberi hallószerv nem tudna dekódolni.

Az adatok a NASA Chandra röntgenobszervatóriumából származnak, a felvételt pedig még májusban tették nyilvánossá a Fekete Lyukak Hete program alkalmából. Az amerikai űrügynökség szerint a csillagászok felfedezték, hogy a fekete lyuk által kibocsátott nyomáshullámok olyan fodrozódásokat okoztak a forró gázban, amelyeket le lehetett fordítani hangokra.

Az eredeti hang mintegy 57 oktávval a középső C alatt van, ezért ezeket újrakeverték, és felerősítették. Tehát a felvételen nem a fekete lyukak tényleges hangja, hanem annak az emberi fül számára is értelmezhető formája hallható.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we’ve picked up actual sound. Here it’s amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

