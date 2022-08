Ha valamire, hát erre megérte várni 35 évet

Idén 90 éve, hogy a LEGO alapítója játékgyártásba kezdett, és ennek örömére a cég feltámasztotta az évekkel ezelőtt pihenőre küldött Castle témát, méghozzá a történetének eddigi legnagyobb, megépíthető kastélyával. A készlet összerakása nagyjából 13 órát vett igénybe, a végeredmény gyönyörű lett, de az volt benne a legjobb, hogy a kockák pakolgatása közben újra lelkes gyerek lehettem.

A 80-as években felnőve a LEGO készletek az életem szerves részét képezték: imádtam a színes alkatrészeket, mindig hosszú órákat töltöttem építéssel. Bár főleg csak „jeles” alkalmakkor (születésnap, karácsony) kaptam ilyen építőjátékokat, a tinédzser koromat elérve már egy hatalmas zsáknyi kockám volt, amiből vonatok, autók, tűzoltók, mentők, űrhajók, mindenféle városi épületek voltak összerakhatók. Meg persze bármi, ami kipattant a fejemből. Soha nem volt viszont a középkori lovagok világát megidéző Castle szettem, csak a katalógust lapozgatva csorgott a nyálam, még a helyi dollárbolt kirakatában sem bukkant fel ilyesmi.

Bár a középiskolát elérve alábbhagyott a szenvedélyem, felnőttként ismét a LEGO megszállottja lettem, kastélyos szett viszont megint nem került a gyűjteményembe, mert 2014-ben a dán játékgyártó felhagyott a témához kapcsolódó készletek kiadásával. Középkori hangulatú építmények persze most is akadnak a cég kínálatában (emlékezzünk csak a gyönyörű kovácsműhelyre), de a 80-as évek klasszikusait idéző, minifigurákkal megpakolt várakkal (egy-egy ritka kivételtől eltekintve) nem nagyon lehetett találkozni.

Szerencsére ez most megváltozott.

Augusztus 8-án jelent meg ugyanis a LEGO által valaha piacra dobott legnagyobb kastély, a 10305-ös kódszámú Lion Knights’ Castle, ami az eredetileg 1984-ben kiadott LEGO 6080: King’s Castle újragondolt verziója. A téma visszatérése nem véletlen, hiszen idén 90 éve, hogy a LEGO alapítója, Ole Kirk Christiansen a nagy gazdasági világválság közepette játékgyártásra adta a fejét. A cég ezen jubileum apropóján jelentette meg az évfordulós várat, méghozzá az 1979-ben piacra dobott, legendás LEGO 497: Galaxy Explorer űrhajó átdolgozott újrakiadásával egyetemben.

Ugyan az új Galaxy Explorer is birizgálja a fantáziámat, de amikor a gyártó Billundban – még a hivatalos bemutató előtt – leleplezte az új szetteket az újságírók számára, már akkor biztos voltam benne, hogy én inkább a hatalmas várat akarom megépíteni. A hatalmas amúgy cseppet nem túlzás, hiszen az épület 4514 alkatrészből áll, és jár mellé 22 minifigura. A retró dizájnt kapott dobozra pedig nem véletlenül került a 18+-os felirat, hiszen ez a szett kifejezetten a felnőtt rajongóknak készült, azoknak, akik már hosszú évek óta ostromolják a vállalatot, hogy újra adjon ki kastélyos készletet. Ez már eleve a tervezéskor fontos szempont volt: a dizájnért felelős Milan Madge és Mike Psiaki elárulták, hogy nemcsak megidézni akarták a klasszikusokat, de szerették volna, ha a modellek olyan formát öltenek, mint amilyen kép él az eredeti verziókról a rajongók emlékezetében – ami nem feltétlenül egyezik már meg a valósággal.

Gyerekként a vár és az űrhajó hatalmasnak érződött, az eltelt évtizedek pedig megszépítik a róluk kialakult képet. A Lion Knights’ Castle (és az említett űrhajó is) ezen elképzelés mentén lettek megtervezve, hogy mind a méret, mind az összerakás olyan élményt nyújtson, mint amilyet a 70-es évek végén vagy a 80-as évek közepén gyerekként élhettünk át, ha azon szerencsések közé tartoztunk, akiknek megadatott, hogy birtokoljanak egy várat. Én ugyan nem tartoztam közéjük, de ez mit sem csorbított azon az élményen, amit a különleges készlet megépítése nyújtott.

A valaha kiadott legnagyobb LEGO kastély

Mint említettem, a kastély 4514 alkatrészből építhető meg, ami messze nem a legmagasabb elemszám a LEGO történetében (a Titanic például 9090), de az építése így is közel 13 órát vett igénybe. Ami jó hír, hogy a Lion Knights’ Castle nagyon okosan lett megtervezve, és nemcsak azért, mert kinyitható és becsukható, de azért is, mert két nagyobb egységből áll (amik a befejezést követően összepattinthatók), és ezeket lehet párhuzamosan építeni. Ha tehát valaki nem egyedül lát neki a kalandnak, hanem társaságában, akkor 6–7 óra alatt befejezhető a projekt.

A méretes dobozt kinyitva összesen 26, számozott zacskószettet és két építési útmutatót kapunk. Először a kastély egyik szárnyát kell megépíteni, aztán a másikat, majd ezek szépen összeilleszthetők. A két egység különlegessége a már említett nyithatóság. Mindkét részt úgy tervezték, hogy az épületek szétnyithatók legyenek: ilyenkor feltárulnak a belső terek, amik szépen ki vannak dolgozva. A két nagyobb egység kinyitva és bezárva is összeilleszthető, így eldönthetjük, hogy a végeredményt milyen formában állítjuk ki otthon. Bezárva egy egészen kompaktnak mondható, 38 cm magas, 44 cm széles és 33 cm mély épületet kapunk, kinyitva viszont egy majdnem 70 cm széles kastélyt – a mélység persze ilyenkor nagyjából a felére csökken.

A várunk ugyanakkor nemcsak nagyobb, mint az évtizedes elődök, de sokkal részletesebb is: legyen szó akár a falakról, a tornyokról, a tetőkről vagy a belső terekről. Építés közben lenyűgöző rácsodálkozni, hogy a tervezők mi mindenre odafigyeltek. Kezdve a falakat benövő növényzettől az olyan apróságokig, hogy a nagy ebédlőasztalon van terítő (persze apró elemekből), az íróasztalon nemcsak levél van, de toll és tintatartó is, és még szőnyeg is borítja a padlót.

És akkor a különleges easter eggekről még nem is beszéltünk! A gyerekek szobájában például ott van a legendás, legelső LEGO kastély kicsinyített mása, amit még citromsárga elemekből lehetett megépíteni. A tömlöcben egy csontváz sínylődik, a vár alatt pedig két búvóhely is található, ahol a Robin Hoodot és kompániáját idéző Forestman figurák húzódhatnak meg. Itt érdemes megjegyezni, hogy a szett az összes klasszikus frakciót felvonultatja, az említett erdőjárók mellett kapunk oroszlános és fekete sólymos karaktereket is, sőt, nem maradt ki a varázsló sem a szettből. Sárkánynak ugyanakkor nem jutott hely, be kell érnünk egy tehénnel és egy apró kecskével.

Az alkotók viszont nemcsak a finom részletekre figyeltek, de mindenféle okos mechanikákkal ruházták fel a kastélyt. Az erdőjárók rejtekhelyét egy hatalmas szikla védi, amit egy határozott lökéssel lehet odébb görgetni, a várba vezető híd leengedhető és felhúzható, sőt a kaput védő rácsot is fel lehet húzni, és egy mozdulattal le is lehet csapni. Van egy kisebb hátsó kapu is, ami mozgatható, és a vár oldalában lévő hatalmas malomkerék is forog. És ez nem minden, ugyanis a nagy barna kerék nemcsak dísz: ha forgatjuk, a beépített mechanika megmozgatja a várban lévő malomkövet. Ennek szomszédságában ráadásul nemcsak egy liszteszsákot helyezhetünk el, de egy kemencét is mindenféle pékáruval – szóval a tervezők tényleg mindenre gondoltak.

Például arra is, hogy a vár nyitása és becsukása közben az egyik négyszögletes erkély gond nélkül alakuljon át teljesen egyenes fallá, hogy aztán a mechanizmus közben eltűnjön egy számára kialakított résben. Mikor ezt a részletet megépítettem, percekig csak nyitogattam az épület elkészült részét, mert nem hittem el mennyire zseniális és zökkenőmentes a megoldás.

Az pedig már csak bónusz, hogy miközben ez a folyamat végbemegy, még egy titkos üreg is feltárul pár pillanatra, amiben egy arany színű béka tanyázik. Mióta a kastély elkészült, ez az első dolog, amit megmutatok a szett csodájára járó ismerőseimnek.

Nosztalgiabomba

Az építés hiába vesz igénybe akár több napot is, a Lion Knights’ Castle összerakása a fenti érdekes részletek és sokszor zseniális megoldások miatt tényleg nagybetűs élmény. Én közben úgy éreztem magam, ahogy gyerekként lehetett volna, ha adódik rá a lehetőség, hogy összerakjam valamelyik korai elődöt. Ugyanakkor nem bánok semmit, mert erre a hatalmas szettre megérte várni nagyjából 35 évet, és a LEGO felnőtt rajongójaként extra élményt biztosított, hogy az eddig kiadott legnagyobb kastély lehetett az első, amit életemben megépítettem.

Mindennek persze ára van, hiszen a legtöbb, felnőtteknek szánt készlethez hasonlóan a kastély sem olcsó, sőt, kifejezetten drága, hiszen nagyjából 150 ezer forintot kérnek érte a boltokban. Viszont ha van LEGO, ami megér ennyi pénzt, az mindenképpen ez a hatalmas szett. A végeredmény csodásan adózik egy mára letűnt téma előtt, a megvalósítása gyönyörű és mondhatni hibátlan, egyes megoldásai túlzás nélkül zseniálisak. Az pedig pénzben talán ki sem fejezhető, hogy az építése közben pár órára bárki ismét lelkes gyerek lehet.