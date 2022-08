Kína titokban lőhetett ki egy újrahasznosított rakétát

Kína titokban bocsáthatta pályára egyik újrafelhasználható űrhajóját a napokban, írja az Independent. A Long March 2F rakéta, amely a napokban indult útjára a Csiucsuan Műholdas Indítóközpontból, egy újrafelhasználható tesztűrhajót küld alacsony Föld körüli pályára a kínai állami média jelentése szerint.

A kilövésről nem jelentek meg fotók, feltételezések szerint azonban a tesztelt jármű valójában egy űrrepülőgép. Mivel a Long March 2F a hírek szerint nagyjából nyolc tonnát képes alacsony Föld körüli pályára juttatni, becslések szerint a kínai eszköz az amerikai légierő X-37B űrrepülőgépéhez hasonló méretű lehet. A portál szerint nem ez az első titkos űrhajó, amit Kína felbocsátott. Egy korábbi teszt során két napig volt Föld körüli pályán egy eszköz, mielőtt Kínában landolt.

A SpaceX után tehát úgy tűnik, hogy Kína is elkezdett kísérletezni az újrafelhasználható űrhajókkal. Erről már a kínai Államtanács Tájékoztatási Hivatala által idén januárban közzétett űrkutatási terv is árulkodott, melyben az állt: az ország folytatja az ilyen űrszállító rendszerek technológiáinak kutatását, és tesztrepüléseket hajt végre. Kína saját űrrepülőgépet is fejleszt Tengyun néven, az állami tulajdonú China Aerospace Science and Industry (CASIC) vállalat révén.

A SpaceX meggyőződésivel szemben az űrrepülőgép egy közönséges repülőtérről is felszállhat, hogy űrhajókat szállítson pályára. Ez forradalmi változást hoz a jövőbeli űrszállításban

– mondta a Zhang Hongwen, a CASIS egyik szakembere még 2018-ban.