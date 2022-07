50 millió forintért hőlégballonnal mehetünk az űrbe

A jövő otthonával be lehet járni a világot

Nagy a verseny a milliárdos vállalatok között az űrturizmus megvalósításáért, a legtöbb projektet azonban nem épp a környezettudatos szemlélet, inkább a fényűzés vezérli. A floridai székhelyű Space Perspective egybegyúrná ezt a két mozgatórugót, és útnak indítaná a világ eddigi egyetlen karbonsemleges űrhajóját. A Spaceship Neptune nevű űrhajó tulajdonképpen olyan lenne, mint egy szokványos hőlégballon hatalmas, csúcstechnológiás változata, amely akár 31 kilométeres magasságba is felküldheti az embereket – írja a CNN.

A léggömb teljesen kitágulva mintegy 510 ezer köbméteres térfogatú belső térrel bír, amely elég nagy ahhoz, hogy egy futballstadion lebegjen benne.

A gömb alakú kapszula az űrhajósok szkafanderéhez hasonló, fényvisszaverő bevonatú ablakainak köszönhetően képes kellemes hőmérsékletet fenntartani a kabinban. Emellett egy új, szabadalomra váró hőszabályozó rendszer is rendelkezésre állhat majd a fedélzeten, így senki nem lesz kitéve az űr hidegének. A hajó egy úgynevezett fröccsenőkúppal is rendelkezik, amely abban segíthet, hogy a tengeren való landolás is problémamentes legyen. A léggömb fényűző specialitása a Space Lounge, amely kényelmes ülésekkel, hangulatvilágítással, bárpulttal, és nem melleslege elég jó kilátással bír.

A Space Perspective célja, hogy 2024 végére megkezdje a legfeljebb nyolc utasból álló csoportok szállítását, nagyjából hatórás repülőutak során. Mivel a kapszula nem hagyja el a Föld gravitációját, nincs szükség az utasok képzésére, és akár sétálgatni is tudnak majd a belső térben repülés közben. A vállalat szerint olyan lesz a beszállás, mintha csak repülővel utaznának, a felemelkedés pedig nagyjából két óráig tart majd. A fedélzeten Wi-Fi is lesz, így az utazók élőben közvetíthetik élményeiket az otthoniaknak.

A jegyekért azonban mélyen a zsebekbe kell nyúlni, fejenként 125 ezer dollárba (50 millió forintba) kerülnek, de a Space Perspective szerint már most közel 900 darabot eladtak belőlük.

A cég már csak 2025-re tud foglalást fogadni, ehhez ezer dollárt (400 ezer forintot) kell előlegként átadni. Az összeget kriptovalutában is ki lehet fizetni. A vállalat azért hivatkozik a ballonra károsanyag-kibocsátás mentes űrrepülőként, mert ahelyett, hogy nagy energiájú rakétákkal repítenék az űrbe az eszközt, a Spaceship Neptune a felhajtóerő segítségével megy fel a sztratoszférába. Mivel a hélium korlátozott mennyiségben áll csak rendelkezésre, ezért a Spaceship Neptune hidrogén alapú hajtást használ. Mint írják: