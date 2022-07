Megtört a Facebook évtizedes sikerszériája

Törölt üzeneteinkhez is hozzáférhet a Facebook

A Facebook története során először bevételcsökkenésről adott hírt, írja a Verge. A második negyedévre vonatkozó adatok mindössze egy százalékos visszaesést jelentenek, azonban ez is 28,8 milliárd dollár veszteséget jelent a vállalat számára. A techóriás ráadásul a harmadik negyedévben további csökkenésre számít.

Nem csak a Facebook, de a Meta anyavállalatának profitja is jelentősen csökkent: 36 százalékos visszaeséssel 6,7 milliárd dollárra. Ráadásul a zuckerbergi álom, a metaverzum megvalósításán dolgozó Reality Labs is 2,8 milliárd dollárt bukott az elmúlt 3 hónapban. A történelmi visszaesésnek több oka is van: a háború miatti gazdasági válság, és az Apple politikája sem segített a cégen. Miután ugyanis az almás cég bevezetett egy beállítást a telefonjain, amely lehetővé tette az alkalmazások nyomkövetésének korlátozását, közel 10 milliárd dollárnyi reklámbevételt bukott a cég.

Bár a Meta vállalat bevételei csökkennek, sikerült 3 százalékkal 1,97 milliárdra növelni a Facebook napi felhasználóinak számát, ezzel megfordítva a néhány negyedévvel ezelőtt megfigyelt csökkenő tendenciát. A Meta szerint jelenleg 2,88 milliárdan használják naponta közösségi alkalmazáscsomagjukat – a Facebookot, a Messengert, az Instagramot és a WhatsAppot —, ami 4 százalékos növekedést jelent az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva.