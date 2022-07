Váratlanul eltűntek a kommentek a Facebookról

Egy olvasónk érdekes anomáliára hívta fel a figyelmünket: a 24.hu Facebook-oldalára kirakott friss posztok alól teljesen váratlanul eltűntek a kommentek. A lájkok és megosztások száma továbbra is látszik, kommenteknek ugyanakkor nyoma sincs, holott semmilyen ezzel kapcsolatos beállítást nem változtattunk meg. Gyors tesztünk alapján ugyanez a helyzet a Telex és a 444 esetében is, sőt, az olyan külföldi portálok közösségi felületeinél is, mint a Der Spiegel, a New York Times, a The Guardian és a The Verge. Mindeközben a HVG-nél továbbra is látszanak olvasói hozzászólások.

Az eltűnések oka egyelőre nem ismert, de amennyiben nem lát kommenteket a közösségi felületünkön (mobilon és asztali gépen egyaránt), vagy nem jelenik meg a begépelt hozzászólása, akkor nem az ön készülékénél van a gond, a hiba Facebook rendszerében található.