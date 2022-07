Fenyegetőzés, vagy tényleg leállhat a Facebook Európában?

Csütörtökön sokakat sokkolhatott az ír adatvédelmi bizottság (DPC) bejelentése, miszerint megakadályozza a Facebook anyavállalatának, hogy az európai felhasználók adatait az Egyesült Államokba továbbítsa. A határozattervezet célja, hogy pontot tegyen az amerikai techóriás és az európai adatvédelmi szervezetek között évek óta folyó jogi procedúra végére. Az Instagram, a Facebook és a Messenger anyavállalata azonban már évek óta azzal fenyegetőzik, hogy amennyiben ehhez hasonló, radikális döntésre jutnak az európai szabályozók, akár teljesen elsötétülhetnek a szolgáltatásaik Európában.

Az ír adatvédelmi hatóság most a többi európai szabályozó véleményére vár, azonban a kemény kijelentések ellenére egyáltalán nem valószínű, hogy gyorsan lezárulna ez a folyamat. Legalábbis ezt támasztja alá Max Schrems adatvédelmi aktivista kijelentése, aki még 2013-ban elsőként nyújtott be panaszt a Facebook adattovábbításával kapcsolatban. Az ügyvéd szerint panasza benyújtása óta már kilenc év telt el, előrelépés pedig nem történt, ami szerinte jól mutatja, hogy a polgároknak milyen nagy kihívást jelent a papíron meglévő uniós jogaik gyakorlása a nagy techcégekkel szemben.

Schrems szerint a Meta minden eszközt be fog vetni a pereskedés során, ha arra kerül a sor.

Az adatvédelmi aktivista szerint Mark Zuckerberg vállalata minden bizonnyal azt is meg fogja kérdőjelezni, hogy a DPC miért nem pénzbüntetést akar kiszabni rájuk – ami a vállalat globális profitját elnézve kényelmes megoldás lehetne a cégnek. Az ügy tehát sokáig elhúzódhat majd, az első panaszt benyújtó ügyvéd szerint hónapokról, akár évekről is beszélhetünk. Ezzel egy időben pedig az EU és az Egyesült Államok folyamatosan tárgyal az új adattovábbítási rendelkezésekről, amely az olyan vállalatok számára, mint például a Meta, az ír végzéstől függetlenül is lehetőséget adna az felhasználók adatainak továbbítására.

Zuckerberg nem veszítheti el Európát

Az elmúlt időszakban többször is beszámoltunk róla, hogy a TikTok előretörése miként késztette teljes újragondolásra a közösségi médiás piac többi szereplőjét. Elon Musk például úgy próbálta meggyőzni az átalakítás fontosságáról a Twitter alkalmazottjait, hogy hivatalosan még nem is ő a tulajdonos. A Metánál pedig még ennél is jóval előrehaladottabb a helyzet: a vállalat Facebookért felelős vezetője, Tom Alison ugyanis Mark Zuckerbeg Meta-vezér jóváhagyásával áprilisban kiadta az ukázt a fejlesztőknek, hogy

teljesen átszabják a Facebook idővonalát, hogy jobban hasonlítson a TikTokra.

Ez az átalakítás pedig a Messengert és az Instagramot is érintené, ugyanis a Verge szerint előbbit teljesen visszaépítenék a Facebook felületébe. Az Instagram esetében pedig szorosabb együttműködést szorgalmaznának a vezetők. A felsővezetés azt várja az új funkcióktól, hogy sikerül megfordítaniuk a jelenlegi piaci tendenciákat, vagyis a kínai közösségi app nyomulását.

Természetesen a Facebook még mindig hatalmas számú, 2,94 milliárd havi felhasználóval rendelkezik, de intőjel volt számukra, hogy tavaly év végén, története során először felhasználókat veszített.

Ennek számáról nincsenek tűpontos adatok, a MakeUseOf viszont valahova 500 ezer és egymillió közé teszi a veszteséget. Egy kiszivárgott belső dokumentumból pedig az is kiderült, hogy a Facebook felhasználói bázisa folyamatosan öregszik, míg a TikTok elsősorban a fiatal felhasználókat vonzza. Egy ilyen szoros versenyben tehát nem tűnik logikus lépésnek, hogy a Facebook elengedje az európai piacot. A Statista adatai szerint 2022 első negyedévében mintegy 418 millió európai használta havi szinten – ez a szám napi szinten 307 milliót jelent – a Meta legfőbb közösségi oldalát. Ez jóval több mint tíz százalékát teszi ki a vállalat globális felhasználói körének.

A Meta ráadásul a legismertebbeken kívül több platformjával is jelen van Európában: a Facebook, a Messenger és az Instagram mellett olyan fontos szolgáltatások is a cég alá tartoznak, mint a WhatsApp vagy a Giphy. Emellett az Oculus vállalatot is a Meta irányítja, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a vállalat metaverzummal kapcsolatos terveiben. Arról egyelőre nem tudni, ezekre milyen hatást gyakorolna az európai piacról történő kilépés.