Megint megváltozik a Facebook egyik funkciója

Nemrégiben írtunk arról, hogy a Facebook alaposan meg akarja változtatni a közösségi oldal felépítését, hogy jobban hasonlítson a vetélytárs TikTokra. Most azonban nem a hírfolyamba nyúlna bele a technológiai vállalat, hanem a csoportok működésébe és átláthatóságába, írja a Verge. Az előzetes tervek a lap szerint igencsak hasonlítanak a gamerek által előszeretettel használt Discord alkalmazás felépítéséhez.

A Facebookon eddig is lehetett csoportokat létrehozni, sőt annyiba léphettünk be, amennyibe csak akartunk. Ez természetesen változatlan marad, azonban a frissítéssel nagyobb átláthatóságot ígér köztük a Meta. Ezt követően ugyanis a csoportok egy teljesen új felületen jelennek majd meg, és új funkciókkal is bővülnek. Ennek részeként nem csak szöveges formában kommunikálhatnak majd egymással a felhasználók, hanem a hangalapú beszélgetésekre is lesz lehetőség, ráadásul külön szobákban. Egy másik új funkciónak pedig az lesz a célja, hogy úgy reagálhassanak a tagok egymás posztjaira, mint ahogy jelenleg az üzenőfalukon tudnak.

A dizájn is alaposan meg fog változni: ezután balra rendezve, egymás alatt jelennek majd meg a különböző csoportokat jelző képek. A kedvenceket – ahogy eddig is – meg lehet jelölni, így a fontosabbak mindig a képernyő tetején jelennek majd meg. Emellett azt is figyelemmel tudjuk követni, hogy a csoporttagok szerveznek-e valamilyen eseményt, illetve mik volt a főbb történések, amikről esetleg lemaradtunk.