PC-seknek szánt fülesekkel és monitorokkal rukkolt elő a Sony

Az elmúlt évtizedekben, ha szóba került a Sony és a videójátékok kapcsolata, akkor kapásból mindenkinek a PlayStation konzolok ugrottak be, a rájuk készült exkluzív címekkel egyetemben. Az utóbbi időben azonban a japán cég elkezdett nyitni a PC-s játékosok felé. Kezdésnek megtörtént, ami sokáig lehetetlennek tűnt, korábban PS-exkluzív játékok (Days Gone, God of War, Marvel’s Spider-Man stb.) jelentek meg Windowsra, most pedig olyan monitorokat és fejhallgatókat jelentett be a Sony, amiket kifejezetten a számítógépen játszó gamereknek szánnak.

Az új termékek egy szintén frissen bejelentett márka, az Inzone alá tartoznak, és a Sony az új kütyük esetében végre szakított azon rossz szokásával, hogy megjegyezhetetlen kódnévvel lássa el az eszközeit. A fülesek Inzone H9, H7 és H3 néven kerülnek a boltokba, míg a monitorok az Inzone M9 és M3 nevet kapták. Mindkét sorozat esetében a magasabb szám a komolyabb technológiával és/vagy több extrával felszerelt (értelemszerűen drágább) modellt jelenti.

Ennek megfelelően a fejhallgatók között az Inzone H9 a csúcsmodell, vezeték nélküli kivitelezéssel, fényeket biztosító LED-ekkel, akusztikát optimalizáló 360 Spatial Sound technológiával, aktív zajszűréssel, kényelmes műbőr kiegészítőkkel, 32 órás üzemidővel, és olyan gyorstöltéssel, ami 10 perc energiaátvitelt követően akár egy óra játékidőt biztosít. Az Inzone H7 ehhez képest annyival tud kevesebbet, hogy innen már hiányzik az ANC, a LED-fény, illetve műbőr helyett szintetikus nejlont kapunk. A belépő szintű H3 nagyjából ugyanezt tudja, azzal a különbséggel, hogy ez már csak vezetékes kivitel. Utóbbiért a Sony 100 eurót kér (jelen árfolyam mellett nagyjából 40 ezer forint), ami egy kicsit erős annak fényében, hogy ennél kevesebbért adják a hivatalos, PS5 mellé szánt fülesüket. A H7 modell 250 (~100 ezer forint) és a H9 300 eurós (~120 ezer forint) ára szintén meredeknek tűnik a piacon elérhető konkurens termékekhez mérve.

Ami a monitorokat illeti, az Inzone M9 egy 4K felbontású és Full Array Local Dimming technológiával felvértezett IPS panelt kapott, ami rendelkezik DisplayHDR 600 tanúsítvánnyal, és a DCI-P3 színtér több mint 95 százalékos lefedettségét garantálja. Emellett akár 144 Hz-es képfrissítésre is képes, elérhető vele az 1 ms GtG (Gray to Gray) válaszidő, adott az Nvidia G-Sync, illetve a VRR is a HDMI 2.1 szabványnak köszönhetően. Portból amúgy nincs hiány: 2x HDMI 2.1 , 1x DisplayPort 1.4, 1x USB Type-C (DP Alternate Mode), 1x USB Type-B, 3x USB Type-A, 3,5 mm audio.

Ehhez képest az Inzone M3 már csak Full HD panelt kapott, DisplayHDR 400 tanúsítvánnyal, viszont itt akár 240 Hz is lehet a képfrissítés. Mindkét kijelző egyedi, a PS5-re emlékeztető állvánnyal rendelkezik, állítható a magasság és a dőlésszög, illetve adott az úgynevezett Auto KVM Switch funkció, ami annyit tesz, hogy a kijelzőre kötött egérrel és billentyűzettel akár két különböző, a monitorra csatlakoztatott gép (pl. egy asztali PC és egy laptop) is kezelhető. Emellett mindkét típus PS5 „kompatibilis”, ami annyit tesz, hogy a konzolra kötve elérhető az Auto HDR Tone Mapping és az Auto Genre Picture Mode opció. Előbbi automatikusan a játékhoz optimalizálja a HDR-t, míg az utóbbi annak megfelelően módosítja a képmódot, hogy éppen játszunk, vagy filmet/sorozatot nézünk. Az árral a Sony itt sem volt szívbajos: az Inzone M9 1099 euró (~440 ezer forint), az M3 viszont még nem kapott hivatalos árcédulát.

A fülesek júliustól kaphatók, az M9 monitor a nyár folyamán, az M3 pedig télen kerül forgalomba.