Kína az űrben is lehagyná Európát és az Egyesült Államokat

Ha űrkutatásról van szó, a legtöbbeknek a NASA sikerei juthatnak eszébe, azonban az elmúlt években a kínai űrkutatás is komoly eredményeket ért el. Az amerikai Perseverance rover mellett ugyanis a kínai Csu-zsung marsjáró is kutatja a bolygó felszínét. Most pedig úgy tűnik, tovább fokozódhat az űrverseny a két ország: a kínai űrügynökség szerint ugyanis már 2031-re képesek lehetnek visszahozni a Mars felszínéről vett kőzetmintákat a Földre – két évvel hamarabb, mint ahogy azt a NASA tervezi.

A kínai űrügynökség tervei szerint 2028 második felében két rakéta indulna el a Mars felé, amelyek 2031 júliusában térnének vissza a Földre. A projekt egyszerűbb módszert alkalmaz, mint a NASA és az Európai Űrügynökség közös programja: egyetlen helyen szállnának csak le, és csak erről az egy helyről gyűjtenének be mintákat, írja az Interesting Engineering.

Ha a Tienven-3 küldetés sikeres lesz, akkor Kína lehet az első ország, amely szomszédos égitestről származó mintákat gyűjt be.

A Tianwen-3 várhatóan 2029 szeptemberében landolhat a Marson, ahol felszíni mintavételezést, fúrást és mintavételt végez majd. A NASA ezzel szemben óvatosabb célokat fogalmazott meg: az eredeti tervekhez képest két évvel később, 2033-ban érhetnek majd vissza a Földre a Perseverance által begyűjtött minták. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a rover több helyről gyűjt mintákat. A Perseverance által gyűjtött mintákért 2027-ben indul majd el egy újabb robot a Marsra.