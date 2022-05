Kicsit drágább lett, de többet is tud Xiaomi Mi Band 7

Ahogy azt korábban már beharangozták, a Xiaomi a héten bemutatta a hazánkban is népszerű Mi Band aktivitésmérő karkötő legújabb, 7-es számot viselő modelljét. A dizájn nem változott, a kijelző viszont 1,52 hüvelykről 1,62 hüvelykre nőtt az elődhöz képest. Az AMOLED panel maximális felbontása 192 x 490 pixel, képpontsűrűsége 326 ppi és immár támogatja a folyamatos megjelenítést (Always on Display) is. A gyártó kezdésnek száz új számlapot kínál a megnövekedett kijelzőhöz, és az ígéretek szerint ezek fogyasztása még az AoD mellett is elhanyagolható lesz az egésznapos pulzus-, lépésszám- és véroxigén (SpO2) szint monitorozás mellett.

Újdonságként a karkötő képes figyelmeztetni viselőjét, ha a véroxigén szint 90 százalék alá csökkent, immár 120 sportolási tevékenység követhető le az eszközzel, és adott az elégetett kalóriák nyomonkövetése is, amit a rendszer mindenféle tippekkel és trükkökkel egészít ki a kapcsolódó Zepp Life okostelefonos alkalmazás segítségével.

A Xiaomi szerint átlagos használat mellett az aksi két hétig bírja egyetlen töltéssel, míg a legtöbb funkció kihasználásával nagyjából kilenc napos üzemidőre lehet számítani. Az ár ugyan emelkedett a korábbi, tényleg kifejezetten olcsó modellekhez képest, hiszen Kínában 239 jüant (~13 ezer forint) kérnek az eszközért, de ez még mindig elhanyagolható az egyre drágábban kínált okosórákhoz képest. A Mi Band 7-ből létezik továbbá NFC-vel szerelt változat is (ez Európában jó eséllyel nem kerül forgalomba), ezért valamivel többet kérnek (270 jüan/~15 ezer forint), színek terén pedig a fekete, narancs, kék, zöld és fehér szíjjal érkező modellek közül lehet választani.