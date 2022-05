Korábban ismeretlen ufóvideókat mutattak be

Ahogy korábban megírtuk, hétfőn hosszú idő után először tartottak Amerikában nyilvános, kongresszusi ufóügyi meghallgatást. Az eseményen új felvételeket is bemutattak, és kiderült, hogy az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma az utóbbi időkben mintegy 400 észlelést dokumentált, ezekből pedig 11 majdnem ütközéssel végződött – írja az IFLScience.

A meghallgatáson igazán átütő bizonyítékokat nem ismertettek, a korábbi feltételezések viszont beigazolódtak: a döntéshozók nem a földönkívüliektől, hanem az idegen nemzetek technológiájától tartanak. Bill Nelson, a NASA igazgatója ennek ellenére nem zárja ki, hogy egyes megfigyelések földönkívüliekkel hozhatóak összefüggésbe.

A kongresszusi meghallgatás nyilvános része nagyjából másfél órán át tartott, ezt követően zárt ajtók mögött folytatódott a beszélgetés. Scott Bray, a haditengerészet hírszerzési igazgatóhelyettese szerint a Pentagon munkacsoportja nagyjából 400, az azonosítatlan légi jelenségekhez (közismert nevükön ufókhoz) köthető beszámolót gyűjtött össze. Bray hozzátette, az utóbbi időkben nőtt az észlelések száma, aminek okát a drónok terjedésében, a szenzorok fejlődésében, illetve a megfigyelések bejelentésével kapcsolatos stigma csökkenésében látja.

11 alkalommal majdnem összeütköztek amerikai katonai eszközök és ufók.

A meghallgatáson Bray két videót is bemutatott, melyeket korábban nem tettek közzé.

Az egyik felvétel a haditengerészet egyik repülőgépében készült, és egy gyorsan elsuhanó, gömbszerű objektum látható rajta. A videó jól szemlélteti, hogy egyes esetekben mennyire gyenge bizonyítékok állnak rendelkezésre. Ezen észlelésre még nem találtak magyarázatot.

Full resolution of metallic UAP/UFO cockpit video shown publicly in today’s congressional hearing. Makes you wonder what lawmakers saw in classified briefing that followed. pic.twitter.com/RfrWkJ5APs

— Gadi Schwartz (@GadiNBC) May 17, 2022