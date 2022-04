Felújítva tér vissza a Max Payne első két része

A Rockstar Games kiadó és az első két Max Payne-játékot fejlesztő Remedy Entertainment április 6-án teljesen váratlanul bejelentette, hogy megállapodtak a kultikus videojáték-sorozat első két részének (Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max Payne) felújításáról, amit egyetlen játékká gyúrva kapnak meg a rajongók. Megjelenési dátum egyelőre nincs, a projekt még csak a tervezési fázisnál tart, így valószínűleg el fog telni néhány év, mire a modern igényekhez igazított változat a (hagyományos és digitális) boltok polcaira kerül.

Az akciójátékokat megreformáló és a bullet-time lassítást divatba hozó játék felújítását az eredeti fejlesztőcsapat, a Remedy Entertainment végzi, a technikai hátteret pedig az a Remedy Northlight motor biztosítja, amit a stúdió a Quantum Break és a Control fejlesztéséhez is használt.

A projektet a Max Payne jogokat birtokló Rockstar Games finanszírozza, és jelen állás szerint a remake PC-re, PlayStation 5-re, illetve Xbox Series X és S konzolokra lesz elérhető. Érdemes megjegyezni továbbá, hogy mivel az eredeti alkotók újítják fel a játékot (tehát nem külsős csapatnak kiadott bérmunkáról van szó), így van rá remény, hogy a kikupált Max Payne nem lesz akkora csalódás, mint a tavaly boltokba került Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition.

Bár a bejelentés váratlannak nevezhető, meglepőnek semmiképp, hiszen a játékiparban dúl a felújítási láz, a közeljövőben az alábbi címek kapnak új, a modern gépekre érkező verziót: Dead Space, Star Wars: Knight of the Old Republic, Splinter Cell, System Shock, Gothic, Prince of Persia: Sands of Time, Final Fantasy VII – utóbbiból a második rész, hiszen az első már megjelent.