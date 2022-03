A Synologyval már NAS nélkül is lehet biztonsági mentése a Windowsról

A Synology nemrég indította el a Synology C2 Backup felhőalapú szolgáltatást, amivel már hálózati adattároló (NAS) nélkül is készíthető biztonsági mentés a Windows operációs rendszert futtató készülékeikről és a Microsoft 365 adataikról közvetlenül a Synology C2-re. A felhőbe feltöltött adatokat 256 bites AES titkosítás védi, és egy személyes titkos kulcssal mások elől zárolva tartható a mentés. A megoldása ingyenes próbaverzióval is rendelkezik, ami bankkártya adatok megadása nélkül vehető igéynbe, és 30 napig biztosít hozzáférést a biztonsági mentés funkcióhoz, és létezik belőle vállalkozásoknak szánt változat is Synology C2 Backup for Business néven.

A C2 Backup segítségével biztonsági másolat készülhet szinte mindenről, a rendszer-konfigurációktól kezdve, a felhasználói beállításokon át az alkalmazások biztonsági mentésével bezárólag. Védhetők vele a fájlok és mappák is, így a dokumentumok, a fényképek, a videók és hangfájlok több változata is visszaűllítható, ha bekövetkezik a baj.

A Snyology megoldásával megszabható, mikor készüljön biztonsági másolatot az adatokról, ezek ütemezhetők a számítógép indításához, a képernyőzár vagy a felhasználó kijelentkezéseihez, továbbá a C2-vel kihasználható a fájlverziók kezelése és a személyre szabható megőrzési szabályzatok, így csak a szükséges biztonsági másolatok maradnak, és növelhető a szabad tárhely.

Vállalkozások számára fontos, hogy a szolgáltatás támogatja a bare-metal biztonsági mentést a Windows készülékekről, beleértve azokat a Windows PC-ket szervereket is, amik a Windows 7 SP1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2SP1, 2012, 2016 és 2019 operációs rendszereket használják, valamint lehetővé teszi a felhasználók számára a Microsoft 365 alapvető szolgáltatásainak védelmét, beleértve az Exchange levelezési szolgáltatást arra az esetre, ha a felhasználóknak hozzá kell férniük és vissza kell állítaniuk az adatokat egy leállást követően.

A C2 Backup for Business adminisztrációs portálja pedig azt is lehetővé teszi az rendszergazdák számára, hogy hatékonyabban kezelhessék az alkalmazottak biztonsági mentési feladatait, valamint a felhasználói igények alapján biztonsági mentési házirendeket hozhassanak létre, ami drasztikusan csökkenti az IT-menedzsment munkameneteit.