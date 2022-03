A Google új megoldással segítene a mobilok helyhiányán

Habár az okostelefonok tárhelye folyamatosan növekedik az ilyen típusú készülékek elterjedése óta (ma már az 1 terabájtos modellek sem számítanak újdonságnak), de azért még mindig sűrűn előfordul, hogy a felhasználók kifutnak a rendelkezésre álló gigabájtokból.

Bár tapasztalataink szerint ez főleg a rengeteg videó és kép következménye, azért a telepített alkalmazások is rengeteg helyet fel tudnak emészteni. Ha megtelik a rendelkezésünkre álló keret, akkor jön a törölgetés, és ugyan az Apple-nek és jó pár androidos gyártónak is van olyan megoldása, ami magától eltávolítja a ritkán vagy soha nem használt applikációkat, most

a Google előállt egy olyan ötlettel, ami úgy szabadít fel helyet, hogy közben nem törli az appokat.

Az új funkció archiválja az alkalmazásokat, és az új megoldással a Google szerint akár 60 százalékos helymegtakarítás érhető el, ha pedig újra szükség lenne az archivált appra, akkor az a felhasználó összes adatával visszaállítható eredeti formájába, méghozzá internetkapcsolat nélkül.

Az ötlet érdekes, pontos részletek még nem láttak napvilágot, hogy a Google mindezt hogyan éri el, az viszont már most tudható, hogy nem általánosan alkalmazható funkcióról van szó, hanem egy olyan megoldásról, amihez fejlesztői támogatás is szükséges. Magyarán a bevezetést követően csak azon alkalmazások lesznek archiválhatóak, amelyeknél a készítők átállnak a Google által tervezett új típusú APK állományra, ami lehetővé teszi az új funkciót.