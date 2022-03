Személyi számítógép szteroidokon – mit tudnak a munkaállomások?

Műszaki és tudományos munkákra a hagyományos személyi számítógépek gyakran nem jelentenek megfelelő megoldást – tökéletes munkaeszköz lehet viszont egy strapabíró, megbízható, nagy számítási kapacitással bíró munkaállomás. De mi a különbség egy sima személyi gép és egy ultraprofi munkaállomás között? Rengeteg minden – de a kulcs az időtálló, megbízható és sokrétű működés.

1964-ben, amikor megjelent az első általános célú kereskedelmi számítógép, az IBM 360, valószínűleg még senki nem sejtette, hogy 2022-ben már nemcsak, hogy a zsebünkben hordunk egy annál sokkal okosabb szerkezetet, de a legbonyolultabb műveleteket, tervezést, sok területen az alkotást is a gépekre bízzuk majd. Pedig a PC-k, vagyis a személyi számítógépek és utódjaik, a laptopok óriási fejlődésen mentek keresztül, és ma már olyan nélkülözhetetlen területek kulcsfontosságú eszközeivé váltak, mint az orvostudomány, az autógyártás, a pénzügyi szektor vagy a szórakoztatóipar. Az adatfeldolgozás, a képalkotás, az összetett energetikai és pénzügyi elemzések, a legprofibb filmes effektek nem valósulhatnának meg nagy teljesítményű, megbízható gépek nélkül.

Ezekre a nagyszabású, óriási adatmennyiséggel és grafikai kihívásokkal teli feladatok legyűrésére egy átlagos laptop vagy számítógép már igencsak kevés, még akkor is, ha kifejezetten jó minőségű és nagy teljesítményű. Ezért jöttek létre az úgynevezett munkaállomások, vagy workstationök, amelyek gyakorlatilag számítógépek szteroidokon: mindent tudnak, amit a hagyományos eszközök, csak gyorsabban, megbízhatóbban, és ügyesebben.

Mi az a munkaállomás?

Rengeteg a különböző elképzelés arról, mi is egészen pontosan egy munkaállomás, aminek az az oka, hogy valójában minden gyártó által nyújtott eszköz és a felhasználói igények is mások. Éppen ezért nagyon nehéz pontos definíciót adni: munkaállomás lehet például egy adott, bonyolult és nehéz feladatra specifikusan tervezett számítógép, egy tudományos és műszaki feladatokra tökéletes speciális eszköz, vagy egyszerűen hálózatra kötött, sima személyi számítógép is. Azok a gépek, amelyeket munkaállomás néven árulnak, általában az első kettő definíciót fedik le: olyan profi eszközök, amelyekkel nagy adatmennyiséget feldolgozó, bonyolult folyamatokat végző, nagy számítási kapacitást igénylő munkakörök feladatait lehet leegyszerűsíteni.

Ha egy hagyományos számítógép a mindennapi használatra tervezett, megbízható, elfogadható árú személygépkocsi, akkor a munkaállomás a villámgyors luxusautó, ami minden speciális igényt kielégít.

A munkaállomásokból is létezik személyi számítógép és laptop is – értelemszerűen előbbi erősebb és gyorsabb, de utóbbi is sokkal jobban teljesít, mint a hagyományos laptopok. A munkaállomások csökkentik a különböző bonyolult feladatokra szánt időt, sokkal gyorsabban dolgoznak, mint a legerősebb hagyományos gépek, és sokkal megbízhatóbbak is, ezt mind a hardvernek, mind a szoftvernek biztosítania kell.

Miért van szükség laptopokra és személyi számítógépekre is?

A PC munkaállomások egyértelműen a számítógépek csimborasszóját jelentik – de akkor miért van szükség egy kicsit gyengébb tudással rendelkező laptopokra? Ennek az aktualitását a koronavírus-járvány mutatta meg a leginkább, hiszen a COVID-19 miatt rengetegen kezdtek el otthonról dolgozni – azok is, akiknek a munkájához nagyon komoly számítógépes teljesítményre van szükség. Egy építész nem tud heti háromszor-négyszer hazacipelni két csúcsminőségű monitort és egy óriási gépházat. Egy orvosnak fontos lehet, hogy otthon is meg tudja nézni a képalkotó eljárással rendelt CT-eredményeket. 2022-ben muszáj, hogy haza is tudjuk vinni a munkát, ha szükség van rá.

Éppen ezért megoldás lehet egy olyan munkaállomás, amely hordozható, viszonylag könnyű (bár nyilvánvalóan nehezebb, mint egy hagyományos laptop), és közel olyan teljesítményt képes nyújtani, mint az asztali munkaállomás. Ehhez nemcsak a teljesítménynek kell stimmelnie, hanem a képernyőnek is, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy egy orvos például milyen felbontásban nézi a betegéről készített képalkotó felvételeket – szó szerint akár emberek élete is múlhat a megfelelő technológián. Szükség van olyan megoldásokra, amelyek otthon is a megfelelő minőséget nyújtják, strapabírók, megbízhatók, és a teljesítményük is vetekszik az asztali állomásokéval.

Mi különbözteti meg a hagyományos gépektől?

A munkaállomásokat a hagyományos gépektől két nagyon fontos dolog különbözteti meg: a processzor és főleg a grafikus kártya teljesítménye, vagy például a hűtési technológia. Egy munkaállomás sokkal inkább egy komplex megoldás az orvostudományi, építészeti, autóipari, energetikai, pénzügyi szektorban való kihívásokra, mint egy egyszerű számítógép. Pofonegyszerűen bővíthető, amennyiben hardveres erősítésre van szükség, ezzel a legtöbb hagyományos PC előtt jár, amelyeket sokkal nehézkesebb extra tárhellyel vagy memóriával ellátni.

Míg egy hagyományos PC pár évig működik megfelelően – bár ez függ a márkától –, egy munkaállomásnak ennél többet kell bírnia. Ezért van az, hogy minden alkatrész (az alaplap, CPU, RAM, belső meghajtók, videokártyák satöbbi) úgy készültek, hogy egész nap képesek legyenek csúcsteljesítményt nyújtani.

Sok esetben a munkaállomások még akkor is dolgoznak, ha az emberi munkaerőnek már nem kell: az eszközök képesek akár éjszaka elvégezni a munkát anélkül, hogy valakinek ott kellene ülnie mellettük aggódva, hogy mikor melegszenek túl, mikor kapcsolnak ki a feladat felénél.

Persze ehhez a megfelelő hűtési technológia is szükséges – olyan apró változtatások kellenek, amelyek maximalizálják a hűtésen keresztül elérhető maximális teljesítményt.

Egy átlagos számítógép elegendő memóriával és számítási képességgel rendelkezik a legtöbb egyszerű feladat elvégzéséhez, például az e-mailezéshez, a kereséshez és a szövegszerkesztéshez – néhányukon akár egy-egy durvább program és játékszoftver is elfut. Egy munkaállomásnak azonban ennél jóval nagyobb az ereje. Képes kezelni például CAD-et, animációt, adatelemzést és fotorealisztikus rendelést, valamint videó- és hangkészítést és szerkesztést. Óriási előnyük, hogy felgyorsítják a munkát, ezzel időt spórolnak mind a vállalatnak, mind a munkavállalónak – olyan időt, amit egyébként a gép előtt kellene töltenie, felügyelve a folyamatokat.

Egy jó munkaállomás pár fontos kritériumnak meg kell, hogy feleljen: több processzormaggal kell dolgoznia, hogy gyorsan képes legyen egyszerre több feladatot végezni; ECC RAM-mal kell rendelkeznie, hogy magától javítsa ki a memóriahibákat, mielőtt az befolyásolná a teljesítményt; több belső merevlemezen kell tárolnia az adatokat; optimizált GPU-ra van szüksége, hogy a CPU-ról levegye a terhelést a grafikus feldolgozásnál; illetve SSD-t kell használnia, hiszen ebben nincsenek mozgó alkatrészek, gyorsabbak, és kevesebb az esélyük a fizikai meghibásodásra, mint a hagyományos merevlemezeknek.

ThinkPad P15 A Lenovo ThinkPad P15 Gen2 mobil munkaállomás egy kompakt gép, mégis óriási tudással rendelkezik. A 15,6” képernyőn az NVIDIA® RTX™ videokártya támogatásával professzionális, nagyon jó minőségű grafikát nézhetünk – tiszta, részletgazdag megjelenést kínál gyári színkalibrálással és Dolby Vision™ HDR technológiával. Többféle, legtöbbször tükröződésmentes kijelzőpanelt választhatunk hozzá, többek között a valódi fekete színt biztosító HDR500 for True Black megoldással működő UHD OLED érintőképernyőt is. A laptopnak azonban nemcsak a képernyő az előnye: az innovatív grafikus bővítőkártya-kialakítás testreszabott felépítést és választást tesz lehetővé akár 11. generációs Intel® Core™ i9 vagy Intel® Xeon® processzorok közül, ezáltal hihetetlen processzorteljesítmény érhető el, ami hordozható munkaállomásoknál is kiemelkedőnek számít. Az eszköz nagyon gyors, akár 6 terabájt SSD-tárhellyel konfigurálható az adatok gyors olvasása, írása és mentése érdekében, és 128 GB gyors, 3200 MHz-es memóriával pedig a széles körű párhuzamos feladatvégzést biztosítja még memóriaigényes feladatok esetében is. Különlegesség, hogy ezen a mobil munkaállomáson is elérhető az ultrateljesítményt nyújtó, továbbfejlesztett Ultra-Performance Mode, amely a teljesítmény megnövelésével teszi lehetővé a rendszer teljes potenciáljának kiaknázását. A légáramlás és a hőtelítettség is optimalizált, így a készülék a kiválasztott üzemmódtól függetlenül is gyorsan, hatékonyan működik. Biztonságos, hiszen a match-on-chip ujjlenyomat-leolvasó titkosítja a biometrikus adatokat, és ha a rendszer valaha megsérül, az öngyógyító BIOS helyreállítja azt egy korábbi, biztonságos állapotba. Strapabíró a váz is, bármelyik ThinkPad laptophoz hasonlóan a P15 Gen 2-t is 12 katonai szintű követelmény szerint tesztelik és biztosítják, hogy szélsőséges körülmények között is működjön. A tesztek a legkedvezőtlenebb, a sarkvidéki fagytól a sivatagi homokviharokig terjedő környezeti változókra terjednek ki, ideértve a hőmérsékletet, a légnyomást, a port, a páratartalmat és a rezgésvizsgálatot is. A független szoftverbeszállítói (ISV) tanúsítványokkal ideális választás diákok, mérnökök, CAD- és ipari szakemberek számára.

A munkaállomások elengedhetetlenek az olyan területeken, mint az orvostudomány (képalkotó technológiák elemzése, háromdimenziós grafikák készítése), a mérnöki munkáknál (épülettervezés, modellezés, kockázatelemzés), a pénzügyi szektorban (nagy mennyiségű pénzügyi adat elemzése és feldolgozása), az autóiparban (tervezés és modellezés) vagy akár a szórakoztatóiparban (filmes effektek, animációk készítése). Gyakorlatilag mindenhol hasznosak lehetnek, ahol nagy mennyiségű adattal bonyolult feladatokat kell végezni, mindezt belátható időn belül.