Itt a szófejtős sikerjáték magyar változata, a Szózat

Az év eddigi egyik sikersztorija a Wordle nevű online játék, amit már milliók nyomogatnak naponta, és remekül mutatja, hogy egy egyszerű ötlet kombinálva a rejtvényfejtés izgalmával rendkívül szórakoztató dolgot tud eredményezni. A játék mobilról és asztali gépről is elérhető ezen a linken. Lényege, hogy mindennap egy ötbetűs szót kell kitalálni (mindenkinek a világon ugyanazt), de a feladvány megfejtésére mindössze hat kísérletet tehetünk, és hogy egy-egy betű jó helyen van-e, vagy szerepel egyáltalán a megfejtendő kifejezésben, azt különféle színjelölések mutatják.

Jó hír, hogy a játék ötlete nyomán most egy magyar verzió is készült, így az angolul nemtudók is élvezhetik az új Sudokuként emlegetett rejtvényjátékot. A Szózat a Wordle nyílt forráskódú változata, ami abban különbözik, hogy az eredetitől eltérően hatbetűs szavakat kell kitalálni, nyolc lehetőségből. Természetesen a magyar ábécé összes betűje adja a készletet, így kettős betűk is. A programot Danka Miklós András szoftvermérnök és Vőfély Rozi fejlesztette. Röviden a szabályok: ha egy betű szürkével van jelölve, egyáltalán nem szerepel a szóban, ha zölddel, akkor jó helyen van, ha sárgával, akkor benne van, de rossz helyen.

Akik pedig egy nap kettő, vagy akár három feladvánnyal is megbirkóznának, a Wordle és a Szózat mellett elindíthatják a Szó Reggelt! szófejtőt, ami egy másik magyar alternatíva. Ebben ötbetűs szót kell kitalálnunk hat próbálkozásból, de a logikája ugyanaz.