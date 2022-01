Nagyon furcsa jeleket sugárzott egy titokzatos orosz rádióállomás

Furcsa üzeneteket kezdett el szórni a hírhedt, UVB-76 hívójelű oroszországi rádióállomás – írja az IFLScience. A nagyjából az első világháború óta működő adó a hidegháború idején vált ismertté. Az UVB-76 a nap 24 órájában sugároz, és rövid, monoton, zümmögő hangokat ad, melyeket ritkán érthető jelek, például orosz beszéd szakít meg. Esetenként a háttérben beszélgetés zaja is hallatszik.

Az állomás pontos funkciója nem ismert, de feltételezhető, hogy katonai célokat szolgál.

Egyes elméletek alapján az UVB-76-nak a holt kézhez, azaz a koporsóból kinyúló kézhez lehet köze, elhallgatása pedig pusztítással járna. A holt kéz egy állítólagos szovjet rendszer, amelynek feladata az, hogy a katonai irányítás teljes megsemmisülése esetén totális nukleáris válaszcsapást indítson. Ennek ellentmond, hogy 2010-ben rövid időre felfüggesztették a sugárzást, majd áttelepítették az adót, nukleáris támadás viszont nem történt. Az UVB-76 bizarr élő sugárzása itt érhető el.

Az állomás az utóbbi időkben különösen furcsán viselkedett. Az elmúlt időszakban sugározta például Psy világslágerét, a Gangnam Style-t, egyes zajait pedig spektrumanalizátor segítségével mémekké tudták alakítani.

Well I didn’t expect to see this today…. UVB-76 4625KHz frequency being used by a pirate station pic.twitter.com/E8aYzJ10xt

— RedFox0x20 – M7TWS – OARC#4862 x5862 (@RedFox0x20) January 17, 2022