Itt a világ első, vibrátorral irányítható mobiljátéka

Allison Liemhetcharat szoftverfejlesztő tavaly októberben jelentette be, hogy már dolgozik egy olyan mobiljátékon, amit nem a hagyományos módon: egy vibrátorral lehet irányítani. Egészen pontosan a Lioness gyártó okosvibrátorával, ami olyan adatokat gyűjt össze használójáról, mint például a testhőmérséklete, vagy hogy mennyire erősen feszülnek a medenceizmai, ezeket az információkat pedig mindenféle algoritmusokkal dolgozza fel változatos célokból.

A You Are What You Eat című játék most teljes pompájában megjelent, a Google Play áruházból ingyen letölthető. Ránézésre egyáltalán nem annyira szexi, mivel egy teljesen átlagos platformjáték, amiben a karakter feladata a szembejövő objektumok felzabálása, de vélhetően ez az egyszerű feladat is egészen más kihívást jelenthet a szokatlan kontrollerből kifolyólag. A vibrátor visszajelzéseket is ad rezgés formájában, amikor a játékos bravúrosan teljesít egy szakaszon.