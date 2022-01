Kolbászt aggattak egy drónra, hogy kimentsék a mocsárba tévedt kutyust

Sikeresen megmenekült Millie, egy hároméves Jack Russell, aki megrekedt egy nádas mocsaras területén – számolt be a szívmelengető történetről a BBC. A négylábú az angliai Emsworth közelében tűnt el, és napokig nem találták nyomát. A Denmead Drone Search állatmentő csapat végül egy drón segítségével pillantotta meg őt a magasból, aminek később is nagy szerepe volt az akció sikerességében.

A szerkezetre egy kolbászdarabot aggattak, majd amikor szagot fogott az éhes eb, úgy manővereztek vele, hogy az ácsingózó Millie a talaj biztonságosabb, magasabb részein ki tudjon mászni. Azért útközben nem volt minden zökkenőmentes, mert leharapta a kötélről az elemózsia egy darabját, majd elszaladt a közeli erdőbe, ahol további két napig kellett még keresni.

Aztán szerencsére végül visszakerült a gazdájához.

