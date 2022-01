Új platformokra terjeszkedik a Microsoft vírusirtója

Ugyan a Microsoft már nem tervez okostelefonokat, de továbbra is fejleszt szolgáltatásokat Androidra és Macre is, most éppen úgy tűnik, hogy a Windows Defender antivírus szoftver talál magának utat más platformokra Microsoft Defender néven – számolt be róla a PCWorld.

A Microsoft Store-ból elérhető Microsoft Defender Preview leírása ugyanis azt mondja, hogy a biztonságot nem csak Windowson garantálja, hanem az Apple platformjain és Androidon is. A verzió egy ideje már fenn lehet az áruházban, egy szivárogtató pedig nemrég képernyőmentéseket is közzétett arról, hogyan fest a Defender Androidra érkező változata. Szerinte az Apple termékeinek esetében iOS-re nem, csak Macekre érkezik a biztonsági szoftver.

A lépés nem olyan meglepő annak fényében, hogy a Microsoft már több szolgáltatását is elérhetővé tette más platformokon: a Bing, a Microsoft Edge és az Office appok Androidon is használhatók, az Office-t Macre is portolták.