Rég várt változást hozott a Windows 11

Az Office programcsomag használóinak kedvező módosítást eszközölt a Microsoft a legújabb Windowsban. Amennyiben a felhasználó Windows 11-et használ, már arra is van lehetősége, hogy egyenként töltse le a csomag azon tagjait, amelyekre szüksége van.

Megesik ugyanis, hogy valakinek mondjuk kimondottan csak a Word szövegszerkesztő kéne, de semmi szüksége a PowerPointra, vagy az Excelre – míg régen az áruházból a komplett Office-t le kellett tölteni, majd a telepítéskor kiválasztani a kívánt programokat, most már rögtön célirányosan választhatunk. Ugyanez vonatkozik a programok eltávolítására, amit a Vezérlőpultból tehetünk meg, már egyenként is törölhetjük a nem használt Office-szoftvereket.

A változás január elsején élesedett a Microsoft Store-ban, de a bevezetése fokozatos, ezért még nem mindenki láthatja.

Not sure when it happened but it looks like you can finally install individual Office apps via the Microsoft Store! Just installed Word and PowerPoint and it didn’t pull any of the other apps. Finally! pic.twitter.com/tC6fNf8L1q

— Zac Bowden (@zacbowden) January 1, 2022