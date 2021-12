Így lehet normális wifije egy nagy, akár több szintes házban

A TP-Link Deco termékcsaládja arra hivatott, hogy otthonunkban megszüntesse a wifi vakfoltjait. Jelentjük, a megoldás tényleg működik, mi több, felszabadító érzés egy emelettel feljebb is gond nélkül wifizni, de a teljesen vezetékmentes Kánaán azért még nem jött el.

A vezeték nélküli hálózatok népszerűsége miatt egyre többen szembesülnek azzal a problémával, hogy az otthon kialakított wifi nem fedi le az egész lakást, vagy ha mégis, a teljesítmény issza meg a terjeszkedés levét. A megoldást az úgynevezett mesh-hálózatok jelentik: ezek lényege, hogy sorba kapcsolt eszközök továbbítják a jelet, szinte teljes lefedettséget biztosítva.

Persze nem szabad úgy tenni, mintha ezt a gondot korábban nem lehetett volna megoldani, mondjuk access pointok vagy több router telepítésével. Ezekhez persze szükség van a vezetékes hálózat bővítésére, illetve nem árt, ha az ember ért is a beállításukhoz. Vagy legalább talál valakit, aki igen. Amennyiben nem szeretnénk vezetékezni, urambocsá’ fogalmunk sincs a beállításokról, a meshek még mindig segíthetnek, mert bár a felsorolt megoldásoknál komolyabb összeget kell költeni rájuk, de leveszik a vállunkról a beüzemelés nehézségeit.

Tényleg nem atomfizika

A TP-Link Deco termékcsalád talán legvonzóbb tulajdonsága, hogy csúnya kifejezéssel élve hülyebiztos, azaz még én is be tudtam üzemelni, pedig minden vagyok, csak hálózati szaki nem. A gyártó egész sor Decót nyújt, ezek közül nálam az X20-as modell járt, méghozzá olyan kiszerelésben, ami rögtön három egységet tartalmaz. Ezek teljesen egyforma, dizájnos fehér hengerek, amiket nem feltétlenül kell eldugni a sarokba vagy valamelyik szekrény tetejére.

Ennél is fontosabb, hogy a beüzemelésük tényleg semmilyen szakértelmet nem igényel. Csak letöltjük a hivatalos, Androidra és iOS-re egyaránt elérhető mobilalkalmazást, majd követjük az abban olvasható sorrendet, ami kimerül az egyik Deco modembe vagy routerbe való csatlakoztatásában, majd a többi egység hálózatra kötésében. A nagyjából tízperces procedúrát követően már tesztelhetők is a gyártó állításai, amik a már említett vakfoltok eliminálásán túl stabilitásban, egyszerű használatban és gyorsaságban merülnek ki.

A háromdecós kiszerelés 540 négyzetméter lefedettséget ígér, ami gigászi terület, kimondottan nagy családi házakat és azok kertjét jelenti, vagy akár üzlethelyiségeket. A készülékek természetesen tudják a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot is, ráadásul az új Wi-Fi 6 szabványt is támogatják, szóval aki megfelelően modern eszközöket csatlakoztat a Decókra, a korábbinál is nagyobb területű és erősségű netet kap. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy ennek hála a TP-Link megoldása jövőálló, a később beszerzésre kerülő modernebb eszközök meg fogják hálálni, hogy a legújabb, legbiztonságosabb vezeték nélküli hálózatra csatlakozhatnak.

A fehér eszközök hátoldalán ugyanakkor két ethernet-port is található, amikre vezetékkel csatlakoztathatunk kütyüket (tévé, konzol, hagyományos PC), de akár a Decókat is vezetékes hálózatba köthetjük, ha a lehető legerősebb jelet szeretnénk mindenhol. Én ezzel a megoldással nem éltem, mert pont hogy meg szerettem volna úszni a vezetékezést, de jó tudni, hogy van rá lehetőség.

Az emeleten, kert végében is

A Decók beüzemelését egy szolid zöld színnel világító LED adja tudtunkra, a készülékeken pedig több saját hálózatot és vendéghálózatot is kialakíthatunk. Mindehhez elég a telefonos alkalmazás, amin szülői felügyeletre, eszközkaranténra és hardveres hálózatvédelem aktiválására is van lehetőség. Ezek persze csak a legalapvetőbb opciók, aki szeretne, elmerülhet a részletekben a magyarul kommunikáló app „Haladó” beállításai között.

Na de kit érdekel a sok gomb? Beszéljünk a számokról! A Decókból épített wifihálózatra csatlakozva a gigabites netből cirka 220 megabit maradt a Speed Test adatai szerint, legalábbis azon a szinten, ahová a főegység is került. Egy szinttel feljebb, egy másodlagos Decónál már csak 124 megabit jutott osztályrészül – persze még ez is bőven elég ahhoz, hogy akár több eszközön nézzünk 4K felbontású streameket például a Netflixen keresztül.

A 124 megabit ugyan kevés lehet a gigabites alap kapcsolathoz képest, de a fenti adatokhoz érdemes hozzátenni, hogy a hagyományos modemnél ezek a számok 60 és 20 megabit körül mozogtak, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ha vezetékkel kötöttem volna össze a három egységet, úgy a második szinten is bőven 200 megabit feletti eredményeket kapok.

Ha tehát erre van szükség, tényleg lefedhető az egész otthon normális sebességet kínáló vezeték nélküli hálózattal, még a kert végében is lesz wifi, a „Gyors Roaming” opciónak köszönhetően pedig ide-oda váltanak majd készülékeink a legközelebbi Decók között – mindig a legerősebb jelet biztosító kütyüre csatlakozva. Mindezért cirka százezer forintot kér a gyártó, ami meshek tekintetében nem kimondottan sok; vannak ennél okosabb, gyorsabb, de drágább termékek is a piacon, a választás elsősorban célfüggő kell legyen. Amennyiben a pandémia miatt megszaporodott otthoni munkanapokból indulunk ki, általánosságban elmondható, hogy egyre több mesh-felhasználó lesz a világon, akik közül sokan csak egy értekezletet szeretnének normálisan levezényelni. Erre pedig a TP-Link megoldása is több mint elég.