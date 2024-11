Szeptember elején tűz ütött ki a Miskolctapolcai Barlangfürdőben: a tetőszerkezet kapott lángra, ami aztán nyolcszáz négyzetméter lángolt. Már az első információk is arról szóltak, hogy a tüzet elektromos zárlat okozhatta, és ezt most Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József is megerősítette.

A városvezető egy Facebookra feltöltött videóban tájékoztatta pénteken a helyieket arról, hogy kézhez kapta a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati jelentésének megállapításait, ami több komoly mulasztásra is rámutatott.

A határozat szerint több elektromos hibára utaló ok egybeesése okozta a tüzet:

a kapcsoló műszaki állapota,

a fázisvezetőn a feszültség jelenléte,

szerelési hibák sorozata,

a karbantartás hiánya,

és a terasz lámpatesteinek szabványossági felülvizsgálatának hiánya, mondta a polgármester.

„Természetesen annak megállapítása érdekében, hogy kiderüljön, ki vagy kik tehetők felelőssé a karbantartási munkák elmaradásáért, önkormányzatunk megteszi a szükséges jogi lépéseket” – tette még hozzá Tóth-Szántai, majd azt is határozottan kijelentette, újjáépítik a fürdőt, „ez nem kérdés”. A további fejleményekről ígérete szerint hasonló módon tájékoztatja majd a nyilvánosságot.