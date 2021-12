Újabb Androidot ad ki a Google

Új operációs rendszert jelentett be a Google

Már több mint 200 millióan használják naponta az Android operációs rendszer kifejezetten gyengébb telefonokra szánt Android Go verzióját, amit 2017-ben adott ki a keresőóriás. A cég nem csak az impozáns számot közölte egy blogbejegyzésben, de azt is, hogy érkezik az Android 12 Go kiadása, így a legfrissebb rendszer fő újításaiból az olcsóbb mobilok sem maradnak ki.

A cég elmondása szerint a soványított új Androidban 30 százalékkal gyorsabban nyílnak meg az alkalmazások és az animációk is folyékonyabbak. Megkapja továbbá a teljesértékű rendszerben is jelenlévő olyan fejlesztéseket, mint az alkalmazásengedélyeket összefoglaló hub, valamint az alkalmazások automatikus hibernálása, ami az üzemidőt is kíméli.

Egyelőre még nem tudni, hogy pontosan mely eszközök lesznek támogatottak, és mikor jelenik meg az Android 12 Go, a Google jövőre közöl több információt.