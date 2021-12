Nemsokára érkezik az új Jegyzettömb

A nyílt szövegek készítésére fejlesztett Jegyzettömb (Notepad) még a Windows 1.0-ával mutatkozott be az operációs rendszer részeként, ma pedig már a Store-ból opcionálisan letölthető alkalmazás formájában használható. Néhány újítást három éve ugyan kapott a program, nagyobb frissítés nem említhető az elmúlt évekből.

Ez változik meg a Windows 11 érkezésével: az új rendszer alatt új kezelőfelületet is húznak az alapprogramra, ami jobban követi a Microsoft Fluent Design formanyelvét, azaz kerekített sarkakat, és letisztultabb, modernebb kap.

Mint kiderült egy blogbejegyzésből, a Microsoft már a programhoz szánt sötét módot is teszteli, és megújul a jobb gombbal előhívható, szerkesztéshez szánt legördülő menüsor. Funkciófrissítések is várhatók: a szövegrészlet kereséséhez használható eszköz, illetve a keresés és csere eszközök is külön felugró ablakokat kapnak. Az egyik legfontosabb dolog mégis az, hogy nem csak egy műveletet lehet majd visszavonni a szövegszerkesztőben, hanem többet is.

A frissített Jegyzettömb már elérhető a Windows 11 Insider program résztvevőinek a Dev csatornán keresztül. Akik nem jelentkeztek a tesztelői körökre, azoknak kicsit várniuk kell a szükséges frissítésig.