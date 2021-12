Hamarosan érkezik a vadiúj külsejű Microsoft Office

A Microsoft júliusban jelentette be, hogy az új Office programcsomag is közeledni fog külső jegyeiben a Windows 11 operációs rendszerhez. Ez érvényes lesz egyaránt a Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher és Visio alkalmazásokra, amik összességében egy egységesebb kinézetet kapnak a Microsoft Fluent Design tervezési irányelvét követve.

Eddig csak annyit lehetett tudni, hogy a frissítést még idén elvégzi a vállalat, de azt nem, hogy pontosan mikor. A redmondi cég most közölte, hogy hamarosan minden Office 2021 és Microsoft 365 felhasználó láthatja majd a frissítést, elkezdték élesíteni az új kezelőfelületet.

Az új felületet az Office Insiders tesztelői már pár hónapja tesztelhetik. Az eddigi beszámolók alapján az egyik legszembetűnőbb változás, hogy a programok menüszalagjain (Ribbon) is egységes, szürke színt fognak használni a programok – az Excelnél eddig mélyzöldet, a Wordnél sötétkéket, a PowerPointnál pedig narancssárga árnyalatokat láthattunk. A szalagon továbbá helyet kap egy személyre szabható sáv, ahová a számunkra fontos, gyakran használt parancsok ikonját húzhatjuk.

A Windows 11-et követve pedig érkeznek a kerekített sarkak és a letisztultabb formavilág is, sőt, a rendszerben megadott témához fognak igazodni a szoftverek. Ez azt jelenti, hogy ha a Windows-ban sötét módot állítunk be, akkor az Office is követi.