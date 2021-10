Megvannak a PlayStation Plus novemberi ingyen játékai

Nyakunkon a november, és ennek megfelelően a Sony a héten le is leplezte, hogy a PlayStation Plus szolgáltatás előfizetői milyen játékokat tölthetnek le a PlayStation 4 és PlayStation 5 konzoljaikra mindenféle extra díj kifizetése nélkül. A novemberi kínálat meglehetősen erős, hiszen ezúttal összesen hat játékról van szó: Knockout City, First Class Trouble, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners, Until You Fall.

A csavar annyi a dologban, hogy a lista utolsó három darabja PlayStion VR-játék, tehát csak azok tudják kipróbálni őket, akik rendelkeznek a Sony saját virtuális valóság kiegészítőjével.

Mind a hat játék november 2-tól lesz ingyen letölthető a PlayStation Plus tagok számára, a hagyományos címek december 6-ig lesznek elérhetők ilyen módon, ugyanakkor a PlayStation VR-os programokat egészen 2022. január 3-ig lehet bezsákolni. Nem szabad továbbá elfelejteni, hogy november 1-ig a szolgáltatás előfizetői még ingyen beszerezhetik az októberi felhozatalt, név szerint a Hell Let Loose, a PGA Tour 2K21 és a Mortal Kombat X játékokat.

A PS Plus egy extra szolgáltatás a PS4 és PS5 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a playstationös videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.