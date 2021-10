Fontos dologra világít rá a WhatsApp elérhetetlensége

Zuckerberg vagyonát is rosszul érinti a Facebook nagy leállása

A hétfői Facebook leállásos káoszt természetesen minden felhasználó túlélte, a Messenger helyett sokan váltottak át más csevegőkre, az pedig nem különösebben nagy probléma, hogy nem tudunk posztolni az Instagramra (bár erről az influencerek másként vélekedhetnek).

A WhatsApp esetében azonban árnyaltabb a kép. A szolgáltatás tavaly februárban érte el a 2 milliárd felhasználót világszerte, és csak Indiában 400 millió aktív havi felhasználója van. Az országban sokkal többre használják a WhatsAppot, mint csevegésre: Brazíliában és Indiában is elérhető benne az appon belüli fizetés, és sok cég támaszkodik rá, például az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz. A WhatsApp átmeneti elérhetetlensége azt jelentette, hogy a barátokkal és családdal való beszélgetések válasz nélkül maradtak, ahogy az ügyfélszolgálati hívások is. A titkosított csevegő előkedvelt felület demonstrációk és tüntetések szervezéséhez is, elmondható, hogy a piacon elérhető alternatívák közül ez az a privát csevegő, amit a legszélesebb körben használnak.

A WhatsApp kimaradása nagy probléma azoknak, akik eddig erőteljesen támaszkodtak a használatára a fent említett okokból, de egyben rávilágít arra, hogy más szolgáltatások is vannak a piacon hasonló, vagy akár ugyanolyan funkcionalitással – írja a The Verge.

A Signal és a Telegram új regisztrálóinak száma is látványosan megnőtt. A Signal nem közölt pontos számot, de több millióról számoltak be a Twitteren. Ezen appok letöltési számai egyébként azután is nagyot ugrottak, hogy a WhatsApp bejelentette megosztó felhasználási szabályzatának frissítését (amitől végül visszatáncolt).