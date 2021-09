Jobb lesz a videóhívások képe a böngészős Google Meetben

Az asztali böngészős Google Meet is megkapja azt a fejlesztést, ami a mobilos verzióban már év eleje óta hozzájárul a videóhívások szebb minőségéhez. A megoldás algoritmusok segítségével állítja be a webkamera képét úgy, hogy rosszabbul megvilágított környezetben is látható legyen a beszélgetőpartner, illetve akkor is, ha épp az ellenkezője történik: valaki az ablakkal háttal ül, de az arca elsötétül. A keresőcég blogposztja szerint az intelligens megoldás automatikusan felismeri a fényviszonyokat, és ahhoz igazítja a kamera képét.

A megoldás a Google Workspace, a G Suite Basic és a G Suite Business felhasználók számára is érkezik, a fokozatos megjelenés miatt körülbelül két hetet vesz majd igénybe, mire mindenkinél használhatóvá válik alapértelmezett beállításként. A cég felhívja rá a figyelmet, hogy a funkció lassíthatja az eszközt, de akit zavarna, az bármikor kikapcsolhatja.