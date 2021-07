Korlátozás jön a Google Meetben

Magyarok is nyertek a Google 2 millió eurós pályázatán

A koronavírus-járvány hatására a Google áprilisban mindenki számára ingyen hozzáférhetővé tette a Google Meet nevű videokonferencia-alkalmazást, amit addig csak üzleti ügyfelek vehettek igénybe, így az oktatási intézmények és vállalkozások.

Eddig a személyes, ingyenes Gmail-fiókjukat használók is bármiféle időbeli limit nélkül indíthattak csoportos beszélgetéseket, de a nagy szabadságnak vége: három résztvevőtől kezdve a beszélgetések hossza hívásonként legfeljebb már csak egy óra lehet. Az értekezlet 55. percében értesítést is kapnak arról a felek, hogy hamarosan lejár a hívás. A kétszemélyes videóhívásokra ez nem vonatkozik majd, akár 24 órát is beszélgetnek egyhuzamban az ingyenes és előfizetéses fiókok tulajdonosai.

Az intézkedéssel leginkább azok az ingyenes felhasználók szívják meg, akik többrésztvevős beszélgetéseket, mondjuk családi hívásokat bonyolítottak le a felületen, ezek könnyen átcsúszhatnak egy órán túlra is. Másrészt viszont véget vethet a nem fizető cégek végtelen hosszúságú online meetingjeinek, amennyiben nem váltanak át fizetős csomagra.

A cég korábban már belengette a változást, eredetileg tavaly szeptemberben vezették volna be, de aztán mindig kitolták a határidőt.