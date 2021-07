A WhatsApp vezére szerint keményebben kell fellépni az izraeli kémfegyver ellen

A technológiai világ aggódó szemmel figyeli az izraeli NSO Group által fejlesztett kémszoftver, a Pegasus körül kirobbant megfigyelési botrányt. Mint kiderült, a kiberfegyver többek közt a WhatsApp alkalmazás sérülékenységét is kihasználta tevékenységéhez. Ennek kapcsán a csevegőszolgáltatás vezetője, Will Cathcart is megszólalt, aki komoly aggodalmát fejezte ki a történtek iránt: „több cégnek, és főleg a kormányoknak lépéseket kellene tenniük azért, hogy az NSO Group elszámoltatható legyen” – írja az Indian Express.

A vezér szerint egy világszerte érvényes moratórium kellene azon lehallgatást lehetővé tevő technológiák ellen, amelyeket szabályozatlanul és kérdőre vonás nélkül alkalmaznak bizonyos országokban. Hozzátette: a Pegasus-üggyel kapcsolatos legfrissebb fejlemények arra is rávilágítanak, hogy borzalmas következményei lehetnek annak, ha a végponttól végpontig terjedő titkosítást alkalmazó csevegőket is kijátszó eszközök kerülnek rossz kezekbe.

Cathcart Twitter-posztjában kiemelte, hogy a WhatsApp mellett számos más techipari szereplő is figyelmeztetett már rá korábban, hogy az NSO veszélyes kémszoftvere az emberi jogok súlyos megsértésére ad lehetőséget világszerte, ezért meg kell állítani.

This groundbreaking reporting from @Guardian, @WashingtonPost, and many others demonstrates what we and others have been saying for years: NSO’s dangerous spyware is used to commit horrible human rights abuses all around the world and it must be stopped.https://t.co/dMD0wKjceF

— Will Cathcart (@wcathcart) July 18, 2021