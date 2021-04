Elnézést kért az Instagram, amiért étvágycsökkentőket ajánlott étkezési zavarokkal küzdőknek

Az Instagram bocsánatot kért amiatt, hogy algoritmusa diétás készítményeket ajánlott étkezési zavarokkal küzdő felhasználók számára is – írja a BBC. A mobilalkalmazás keresője automatikusan olyan kifejezésekkel egészítette ki a mezőt, amelyek étvágycsökkentőkhöz, edzéstervekhez, diétákhoz kapcsolódtak. Miután erre többen felfigyeltek, aktivisták kezdték el kritizálni az üzemeltetőket, hogy a kulcsszavaknak valós életbeli következményei lehetnek.

A Facebook szóvivője közölte, hogy eltávolította a kifogásolt kifejezéseket a kereső rendszeréből, hibáról volt szó. A platformon nemrég kezdtek el tesztelni egy új keresőfunkciót, aminek célja, hogy a hashtageken és felhasználói neveken túl kifejezések segítségével is lehessen keresni nyilvánosan elérhető posztokat. Ennek részeként ha a felhasználó a keresőmezőre bök, ott már rögtön láthat olyan ajánlásokat, melyek az érdeklődési körébe tartozhatnak.

Lauren Black, anorexiából gyógyult influencer a BBC számára elmondta, hogy amikor az alkalmazást használja, többször is kalóriaszámolással és diétával kapcsolatos tartalmakat ajánl neki a felület. Szerinte ez rendkívül káros, a súlyukkal egyébként is túl sokat foglalkozó étkezési zavarosokban egyetlen kép is veszélyes folyamatokat indíthat el.

Az Instagram közlése szerint a platformon tiltott minden olyan tartalom, ami az étkezési zavarokat promótálja, továbbá nem jelenít meg 18 év alattiaknak fogyással kapcsolatos termékek reklámokat. A tízezer követővel rendelkező, mentális egészséggel foglalkozó aktivista, Hope Virgo szerint azonban az üzemeltetőknek sokkal többek kellene tenniük azért, hogy az ilyen téren sérülékenyebb felhasználókhoz ne jussanak el olyan tartalmak, melyek szorongást válthatnak ki belőlük.