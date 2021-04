Még Zuckerberg facebookos adatai is kiszivárogtak

Április 4-én számoltunk be arról, hogy 533 millió Facebook-használó személyes adatai érhetők el szabadon az interneten. Azonban nem csak a földi halandóké: még Mark Zuckerberg adatai is illetéktelenek kezébe kerültek, beleértvea lakhelyét, születési és házassági adatait, Facebook-azonosítóját és telefonszámát – írja a Business Insider Dave Walker biztonsági kutatóra hivatkozva.

A szivárogtatásban a Facebook másik két alapítója, Chris Hughes és Dustin Moskovitz is érintett.

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak – the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.

If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? 📞😂@GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU

— Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021