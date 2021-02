Több millió androidos mobil kapja meg ezeket az újdonságokat

A Google blogposztban jelentette be, hogy világszerte új funkciókkal bővül az Android rendszer. A funkciókat mindenki megkapja, akinek a készülékén Android 9, vagy annál frissebb verzió fut, így még hasznosabbá válnak a már használatban lévő mobilok. Mutatjuk, mik az újdonságok, amik a következő napokban automatikusan megérkeznek az eszközökre a Play Áruházon keresztül.

Rendszerbe épül a jelszóellenőrző

A jelszómentésnek és az automatikus kitöltésnek köszönhetően a felhasználók könnyedén jelentkezhetnek be szolgáltatásokba az androidos telefonjukon, de most a kényelem mellé nagyobb biztonság is társul. A Google Chrome böngészőben egy ideje már használható a keresőcég jelszóellenőrzője, ami riadózik abban az esetben, ha már korábban kiszivárgott jelszóval szeretnénk belépni egy szolgáltatásba, ez a védelem pedig most pedig bekerült magába a mobilszoftverbe is, ami azt jelenti, hogy minden használt alkalmazásban működik az ellenőrző.

Időzített üzenetküldés

A keresőcég adatai szerint világszerte több mint félmilliárd ember használja az Android beépített Messages (Üzenetek) alkalmazását. Android 7-től felfelé már arra is lesz lehetőség, hogy az üzeneteket (legyen az SMS, vagy MMS) időzítve, egy későbbi időpontban küldje el a rendszer. Ez elsősorban akkor lehet hasznos, ha a címzett egy másik időzónában él – emeli ki a cég a bejegyzésben – vagy ha egyszerűen csak nem szeretnénk valaki az éjszaka közepén zavarni az üzenetünkkel.

Sötét mód a Google Térképhez

Egy ideje már tudni, hogy a Google Térkép is megkapja a maga sötét módját, ami a következő napokban világszerte megjelenik minden androidos számára. A szem és az üzemidő számára is előnyös kezelőfelületet az alkalmazás beállításai közt aktiválhatják a felhasználók.

Frissített Android Auto, TalkBack és Google Assistant

A vezetés közbeni használatot egyszerűsítő Android Auto elsősorban olyan kozmetikai pluszokat kap, mint például a választható hátterek, emellé érkeznek a hanggal vezérelhető játékok, illetve parancsikonok kerülnek a főképernyőre. A vakok és gyengén látók számára fejlesztett TalkBack képernyő-felolvasó is új funkciókkal frissült, a Google Asszisztenssel pedig már hanghívások kezdeményezése, időzítések beállítása és zenelejátszás is lehetséges lesz hangvezérléssel.