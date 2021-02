Európába is jön a Xiaomi legújabb, androidos okostévéje

A Xiaomi február 8-án jelentette be, hogy március végén Európában, így Magyarországon is elérhető lesz a Mi 11 csúcstelefon, és ezzel párhuzamosan az is kiderült, hogy ebbe a régióba is érkezik a gyártó legújabb okostévéje. A Xiaomi Mi TV Q1 75” névre hallgató készülék 75 hüvelykes képernyővel, 4K felbontással, QLED panellel, Android TV 10 operációs rendszerrel és továbbfejlesztett okosfunkciókkal igekszik majd elcsábítani a vásárlókat.

A tévé kompatibilis a Dolby Vision és a HDR10+ szabványokkal, és HDMI 2.1 csatlakozókkal kerül forgalomba. Ennek köszönhetően adott a 120 Hz-es képfrissítés 4K felbontás mellett, nem kell lemondani az Auto Low Latency Mode-ról (ALLM) sem, és ezen képességeinek köszönhetően a Xiaomi okostévéje jó választás lehet egy PlayStation 5 vagy Xbox Series X mellé is.

A kvantumpontos technológiával készült panel háttérvilágítása 192 külön vezérelhető zónára oszlik, és a kijelző képes megjeleníteni az NTSC színtérbe tartozó árnyalatok 100 százalékát. A hangélményről egy 30 wattos beépített hangrendszer gondoskodik, Dolby Audio és DTS-HD támogatással. A tévében emellett ott a beépített Chromecast, és természetesen nem maradt ki a Google Asszisztens sem, amivel akár pusztán a hangunkkal is kommunikálhatunk.

A Xiaomi tévéje márciusban érkezik meg Európába, az ajánlott fogyasztói ára pedig 1299 euró, tehát nagyjából 467 ezer forint, ami azt jelenti, hogy a kínai gyártó a középkategóriában igyekszik konkurenciát állítani az olyan márkáknak, mint az LG, a Samsung, a Philips és a Hisense.