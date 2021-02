Több milliárd jelszó szivárgott ki, ellenőrizze, hogy az öné köztük van-e!

A CyberNews a napokban hívta fel a figyelmet arra, hogy a közelmúltban egy hatalmas adatcsomag részeként nagyjából 3,2 milliárd bejelentkezési adat (jelszó, felhasználónév, e-mail cím) vált nyilvánosan böngészhetővé. Az adatok korábbi (tehát nem friss) hackertámadásokból szerzett információk hatalmas gyűjteménye, akkora mennyiség, amire korábban még nem volt példa.

Jó hír, hogy a CyberNewsnak hála ezen a linken bárki ellenőrizheti, hogy az általa használt e-mail cím, és a hozzá tartozó adatok (például jelszavak) megtalálhatók-e a közkinccsé tett adatbázisban. Ehhez nem kell mást tenni, mint bepötyögni az e-mail címe(ke)t a keresőbe, és a rendszer azonnal jelzi, hogy érintettek vagyunk-e, avagy sem. Amennyiben a vörös „Oh no! Your email address has been leaked” az eredmény, úgy azonnal érdemes cselekedni.