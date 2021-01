Fontos teendőre figyelmezteti az OTP a bankkártyásokat

Az internetes bankkártyás vásárlások a 2021. január 1-től kötelező erős ügyfél-hitelesítéssel még biztonságosabbá váltak. Ennek keretében, az Európai Unió előírásainak megfelelve mindenkinek több lépcsőben kell igazolnia, hogy valóban ő az internetes vásárláshoz használni kívánt kártya birtokosa. Az új szabályozás célja, hogy még inkább visszaszorítsa az e-kereskedelemhez köthető csalások számát.

Az OTP Bank ügyfelei csak akkor tudják internetes fizetésre használni bankkártyájukat, ha előtte regisztráltak a bank internetes biztonsági kód szolgáltatására – hívta fel rá ügyfelei figyelmét a bank.

A másik szükséges lépés az internetes bankkártyás fizetéshez, hogy az ügyfeleknek módosítaniuk kell TeleKódjukat, ha pedig OTP SmartBank mobiltelefonos alkalmazást használnak, frissíteniük kell azt a legújabb verzióra és engedélyezni, hogy az alkalmazás értesítéseket küldhessen a mobiltelefonjukra.

Ügyfeleink tavaly novembertől már találkozhattak a többlépcsős azonosítással internetes bankkártyás vásárláskor. Örömmel látjuk, hogy az interneten aktívan vásárló kártyabirtokosaink több mint háromnegyede már megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az erős ügyfél-hitelesítésnek megfelelve januártól továbbra is fizetni tudjon kártyájával. Azoknak a kártyabirtokosoknak, akik még nem léptek, javasoljuk, hogy tájékozódjanak a változással kapcsolatos teendőikről és tudnivalókról a weboldalunkon. Ezt követően állítsák be az internetes biztonsági kód szolgáltatást, módosítsák a TeleKódot vagy frissítsék az OTP SmartBank mobilalkalmazást, hogy ne érje őket meglepetés internetes vásárlás közben. Fontos, hogy az internetes vásárláshoz szükséges azonosításhoz külön-külön minden betéti- és hitelkártyát, valamint ezek társkártyáit is alkalmassá kell tenniük az ügyfeleknek”