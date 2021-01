Újabb orosz szálak az Amerika ellen elkövetett hackertámadásban

2020. december 13-án a FireEye, a Microsoft és a SolarWinds egy ellátási lánc ellen irányuló nagyszabású, kifinomult támadás felfedezéséről számolt be, amelyben egy korábban ismeretlen malware-t – a Sunburstöt – vetették be a SolarWinds Orion platform informatikai ügyfeleinek támadásához. Az üggyel kapcsolatos tudnivalókat korábban itt foglaltuk össze.

A Kaspersky szakemberei többféle kódolási hasonlóságot találtak a Sunburst és az orosz fejlesztésű Kazuar hátsó kapuk (az áldozat gépéhez távoli hozzáférést biztosító malware-típus) ismert verziói között.

Az új megállapítások olyan meglátásokkal szolgálnak, amelyek segítségével a kutatók előrelépést érhetnek el a támadás kivizsgálásában. A kiberkém-támadásokhoz világszerte használt Kazuarról először Palo Alto számolt be 2017-ben, és az orosz Turla csoporthoz kötötték a malware-t. A kódban felfedezett többféle hasonlóság arra enged következtetni, hogy kapcsolat van a Kazuar és a Sunburst között, bár a kapcsolat jellegét még nem sikerült meghatározni.

A SolarWinds-ügyként emlegetett támadás több okból is lázban tartja a kiberbiztonsági szakembereket.

A Sunburst és a Kazuar közötti átfedések közé tartozik többek között az áldozat felhasználói azonosítójának generálására szolgáló algoritmus, az alvó algoritmus kódolási hasonlóságai, valamint az FNV1a hash (egy egyszerű hash funkció) széleskörű használata a karakterláncok összehasonlításának összezavarására. A kódrészletek azonban különbözőek.

A szakemberek szerint elképzelhető, hogy a Sunburstöt a Kazuar forráskódjáról még valamikor 2019 végén készült pillanatfelvétel alapján hozták létre. A Kazuar ráadásul folyamatosan fejlődött, és a 2020-as későbbi variánsok bizonyos tekintetben még nagyobb hasonlóságot mutatnak a Sunburst válfajjal.

A Kazuar első megjelenése óta eltelt években a Kaspersky szakemberei folyamatos fejlődést figyeltek meg, amelynek során a malware a Sunbursthöz hasonló jellemzőkkel bővült. Bár a Kazuar és a Sunburst közötti hasonlóságok figyelemre méltóak, a létezésüknek számos oka lehet, többek között például az, hogy a Sunburstöt ugyanaz a csoport fejlesztette ki, mint a Kazuart, vagy hogy a Sunburst fejlesztői inspirációként használták a Kazuart, vagy hogy a Kazuar egyik fejlesztője átment a Sunburst csapatához, vagy akár az, hogy a Sunburst és a Kazuar mögött álló csoport is ugyanabból a forrásból szerezte a malware-t.

A felfedezett kapcsolatból nem derül ki, hogy ki állt a SolarWindset érő támadás mögött, azonban olyan meglátásokkal szolgál, amelyek segítségével a kutatók előbbre juthatnak a vizsgálatban. Véleményünk szerint fontos, hogy világszerte más kutatók is megvizsgálják ezeket a hasonlóságokat, és több tényt próbáljanak meg feltárni a Kazuar kapcsán, valamint a SolarWinds elleni támadáshoz használt Sunburst malware eredetéről. A múltbéli tapasztalatokból ítélve, például a Wannacry támadásra visszatekintve az elején nagyon kevés tény utalt a Lazarus csoporttal fennálló kapcsolatra. Idővel azonban több bizonyíték került elő, amelyek alapján mi is és mások is nagy magabiztossággal következtethetünk a kapcsolatra. Nagyon fontos további kutatásokat folytatni a témában, hogy összeköthessük a pontokat”