Ezek a funkciók tűntek el a Facebook Messengerből

Nemrég írtunk róla, hogy a magyar felhasználók szerda este óta láthatják a Facebook Messenger tetején felbukkanó kis ablakot, ami arról tájékoztat, hogy az Európában bevezetett üzenetküldési szolgáltatásokra vonatkozó szabályok miatt egyes funkciók nem érhetők el a csevegőben. Ez azért van, mert december 21-től az EU-ban működő üzenetküldő szolgáltatásokra is kiterjesztik az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletet (ePrivacy).

A változásról és a kis értesítésről eddig nem sok mindent lehetett tudni a Facebook szegényes kommunikációja miatt. Annyi biztos, hogy a közösségi óriás pár napja osztotta meg fejlesztői blogján, hogy szigorúbban kezdi korlátozni a Messenger API-ját (alkalmazásprogramozási felületét), ami főleg a cégeket és a fejlesztőket érinti. A cél, hogy ők kevesebb információt gyűjthessenek be a felhasználóikról.

Olvasóink visszajelzései, illetve a BBC cikke alapján úgy tűnik, ez pár olyan funkciót is érint, amit a hétköznapi netezők is használnak, méghozzá az alábbi módon:

a messengeres beszélgetésekben nem lehet kifejezésekre keresni (ezt asztali felületen már többen nem látják, de mobilon igen)

nem lehet átírni az ismerősök beceneveit (ez nálunk desktopon és iOS-en megy, android mobilappban nem)

és nem lehet csoportos szavazásokat indítani

A BBC szerint a változásokat fokozatosan vezetik be, így könnyen lehet, hogy egyik-másik funkcióval kapcsolatban még nem tapasztalunk semmi furcsaságot. A Facebook annyit közölt, hogy reméli: mielőbb vissza tudja állítani a deaktivált funkciókat olyan módon, hogy a szabályoknak is eleget tegyen, ezért azokról nem is tett közzé részletes listát. Ugyan elsőre furcsának tűnhet, hogy kinek árthatnak a becenevek és a szavazások, úgy tűnik, hogy a Facebook biztosra akar menni, és inkább megválik az extráktól. A főbb csevegési funkciókhoz nem nyúlnak hozzá.

Az üzenet egyébként az Instagram tetején is megjelenik. Csak a Súgóközpont felületén található felhívások utalnak arra, hogy a képmegosztón például a matricák vannak korlátozva, illetve a különféle AR-szűrőket sem lehet átküldeni privát üzenetben.