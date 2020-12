Windows 10 magyar webshopból, akár 3490 forintért (x)

Manapság, amikor a digitális oktatás és a home office körül forog a világ nagyon fontos, hogy mindenkihez eljussanak a megfelelő szoftverek. Már az operációs rendszer sem olcsó, nem beszélve a különböző irodai programokról vagy akár játékokról, ha szeretnénk munka vagy tanulás után kikapcsolódni. Ezen segít most egy magyar webshop, ahol mindent megtalálsz, amire otthon a számítógépeden szükséged lehet.

A egy magyar üzemeltetésű webáruház, ahol olcsón juthatsz hozzá rengeteg digitális játékhoz, irodai szoftverhez és operációs rendszerhez egyaránt. Magyar nyelvű ügyfélszolgálatot tartanak fenn, így, ha bármilyen kérdésed lenne vagy gondod adódna a vásárlás során, akkor könnyedén jelezheted nekik chaten vagy emailben.

Sikerüket mi sem bizonyíthatja jobban, mint az árukereső.hu Megbízható bolt minősítése. A szoftverkulcsokat emailben küldik ki, amiket online bankkártyával is kifizethetsz, akár a SimplePay rendszerén keresztül is, így biztos lehetsz benne, hogy biztonságos a vásárlás. Ha esetleg nincs bankkártyád vagy készpénzzel szeretnél fizetni, arra is van lehetőséged, ilyenkor borítékban küldik a termékkulcsot és utánvétes fizetéssel rendezheted a számlát. De nézzük meg, hogy mik a legnépszerűbb termékeik.

Windows 10 3490 forinttól

A Windows 10 a Microsoft eddigi legnépszerűbb operációs rendszere. A Windows 10-zel telepített aktív eszközök száma már elérte az 1 milliárdot, amire korábban még nem volt példa. Ez a remek funkcióknak, az átszabott külsőnek és a stabil, biztonságos működésnek köszönhető, hiszen ez az eddigi legfejlettebb Windows, aminek a kezét nem is szeretné elengedni a Microsoft. Amikor megvásárolod a Windows 10-et, biztos lehetsz benne, hogy sok évig nem kell többet operációs rendszerbe beruháznod.

Microsoft Office 7990 forinttól

A Microsoft Office programcsomagot 1988-ban mutatta be maga Bill Gates. Akkor még valószínűleg senki nem gondolta, hogy mára etalonnak fog számítani az irodai környezetekben. Nagyon sok ország kormányhivatalaiban, megavállalatok irodáiban és rengeteg otthoni felhasználónál teljesítenek kiváló szolgálatot az Office programcsomag szoftverei, és sokan el sem tudják képzelni hogyan dolgozhatnának nélkülük. Éppen ezért fontos, hogy mindenki, akinek szüksége lehet rá, a legolcsóbban juthasson hozzá ehhez a kiváló csomaghoz. A XuPe.hu webshopjában az Office különböző verzióit is megtalálod, ráadásul az eredetinél jóval alacsonyabb áron.

Hogy lehet ilyen olcsó? Mit kell erről tudni?

Fontos tudni, hogy kétféle licenc van, a kereskedelmi, amit a Microsoft webshopjából is meg lehet vásárolni és az OEM, ami az Original Equipment Manufacture (eredeti berendezés-gyártó) rövidítése. Funkcionalitásában mind a kettő ugyanazt tudja.

Az Európai Unióban teljesen legálisan lehet használt szoftvert értékesíteni az Európai Bíróság döntése értelmében.

Különbség van viszont a támogatás és a felhasználás terén a két verzió között. A kereskedelmi verziót lehet több számítógépen használni, míg az OEM változat ahhoz a hardverhez kötődik, amelyiken először aktiválták.

A webáruház úgynevezett OEM licenceket árul. Ezeket azok a cégek vették meg – a kereskedelminél kedvezőbb áron – a Microsofttól, amelyek összeszerelik például a PC-ket, laptopokat. Egyes OEM példányokat nem használnak fel az eredeti vevők, hanem kereskedelmi forgalomba kerülnek.

Jöhet egy kis szórakozás?

A XuPe.hu, ahogyan fentebb már említettük nem csak Microsoft szoftvereket, hanem digitális játékokat is árusít. A legnépszerűbb termékük jelenleg a GTA V, ami a Grand Theft Auto sorozat eddigi legjobban sikerült részének tekinthető. Átlagosan 100 000 játékos aktív a különböző platformokon egyidőben, a gamestat szerint pedig a játékosok száma meghaladja a 200 milliót csak a konzolokon. A hatalmas nyílt világ, a három teljesen különböző főszereplő és a remek sztori meghozta a Rockstarnak a sikert és a csillogást és a pletykák szerint már dolgoznak a hatodik epizódon, ezért, aki még nem játszott volna az utolsó résszel, annak itt a remek alkalom pótolni a hiányosságot.

Természetesen még rengeteg játékot megtalálhattok a kínálatukban, legyen szó akár Steam, Origin, Battle.net vagy UPlay (mára már Ubisoft Connect) platformról.

A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A 24.hu teljesen függetlenül működik a XuPe.hu-tól, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért.